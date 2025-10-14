Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Cultura gaúcha
Após reunir mais de 50 mil pessoas no Interior, o "Grande Encontro" encerra temporada em Porto Alegre

Em novembro, show no Araújo Vianna terá 60 artistas da música regional; desde janeiro, a turnê Reconstruindo o Rio Grande passou por sete cidades do RS

