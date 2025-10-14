Após reunir mais de 50 mil pessoas no Interior, o "Grande Encontro" encerra temporada em Porto Alegre

Em 2024, foram mais de 50 músicos no palco. Andre Pereira / Divulgação

O espetáculo Grande Encontro – Música dos Gaúchos volta à Capital para fechar uma temporada de sucesso e de solidariedade. No dia 4 de novembro, às 20h30min, mais de 60 artistas subirão ao palco do Auditório Araújo Vianna para celebrar.

A edição de encerramento tem um significado especial para a organização. Segundo o produtor Caetano dos Anjos, o evento marca a conclusão de uma etapa de expansão, em que a proposta cruzou os quatro cantos do Estado, atingindo mais de 50 mil pessoas.

Desde janeiro, a turnê Reconstruindo o Rio Grande, patrocinada pelo Banrisul, levou a arte e a cultura nativistas para sete cidades do Interior, além de Porto Alegre: Capão da Canoa, Santa Maria, Uruguaiana, Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo e São Miguel das Missões.

Agora, na Capital, estão confirmados nomes como Elton Saldanha, Renato Borghetti, Os Serranos, Shana Müller, Joca Martins, César Oliveira e Rogério Melo, Dante Ramon Ledesma, Érlon Péricles, Juliana Spanevello, Luiza Barbosa, Rock de Galpão e Gaúcho da Fronteira.

Legado em movimento

O show foi idealizado em 2013 pelo produtor Ayrton dos Anjos, o Patineti, muito querido e prestigiado no meio artístico gaúcho. Quando ele faleceu, no ano passado, foi o filho, Caetano dos Anjos, que assumiu a responsabilidade de dar continuidade ao projeto. Ele conta que cada nova edição é uma forma de homenagem permanente ao pai.

— Esta é o segundo ano sem Patinete. Mas a gente se uniu para manter vivo esse legado. Todo mundo se uniu pra conseguir construir um espetáculo tão grande quanto quando ele ainda estava vivo — afirma.

Segundo ele, a vontade é de que o Grande Encontro siga espalhando a marca da cultura gaúcha pelo mundo, com novas edições em Porto Alegre (onde o evento já é parte do calendário oficial) e mais giros pelo Interior.

