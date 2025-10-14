Após restauro do Palácio Piratini, Memorial Rádio da Legalidade reabre no subsolo

Depois de um período fechado devido às obras de revitalização do prédio, o Memorial Rádio da Legalidade volta a fazer parte das visitas guiadas no Palácio Piratini - e a contar um dos episódios mais marcantes da história política gaúcha e brasileira.

Localizado no subsolo da ala governamental, o espaço abriga uma linha do tempo do movimento, fotografias e objetos originais que ajudam a reconstruir os acontecimentos da época.

Foi dali que, em 1961, o então governador Leonel Brizola liderou a Campanha da Legalidade, para garantir a posse de João Goulart na Presidência da República, após a renúncia de Jânio Quadros. O movimento impediu uma tentativa de golpe militar (leia mais detalhes abaixo).

A reabertura do Memorial fará parte de roteiros guiados gratuitos neste final de semana (no sábado e no domingo), mas as inscrições se esgotaram em menos de 24 horas.

Os próximos tours serão na Noite dos Museus, no dia 29 de novembro. Vale ficar atento(a) também para outras datas, no site https://palaciopiratini.rs.gov.br/visitas-guiadas.

A história

Quando o presidente Jânio Quadros renunciou, na noite de 25 de agosto de 1961, seu vice e adversário (na época, era possível votar separadamente para presidente e vice) João Goulart , o Jango, estava na China, em viagem oficial.

Para evitar a posse de Jango, tido como “comunista” por alas radicais, os três ministros militares do Brasil – Odílio Denys, do Exército, Gabriel Grün Moss, da Aeronáutica, e Sílvio Heck, da Marinha –, tentaram impedir seu retorno.

O então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, cunhado e aliado político de Jango, liderou um movimento de resistência que tinha como epicentro o Palácio Piratini, em Porto Alegre.

Brizola confiscou os transmissores da Rádio Guaíba e montou uma rádio no porão do Palácio (onde hoje fica o Memorial), de onde discursou repetidamente em nome do cumprimento da legalidade constitucional (daí o nome do movimento).