Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

História preservada
Após restauro do Palácio Piratini, Memorial Rádio da Legalidade reabre no subsolo

Espaço dedicado a um dos episódios mais marcantes da história política brasileira fica na ala governamental e pode ser conhecido em visitas guiadas

