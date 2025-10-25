Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Aos 50 anos de carreira Luciano Alabarse estreia espetáculo com etarismo como pano de fundo

"As Cadeiras: alguém vai vir" estreia em 15 de novembro no Teatro de Câmara Túlio Piva, em Porto Alegre 

