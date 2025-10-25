Aos 50 anos de carreira Luciano Alabarse estreia espetáculo com etarismo como pano de fundo

Com 50 anos dedicados ao teatro e mais de uma centena de peças no currículo, Luciano Alabarse, o mais profícuo diretor do Rio Grande do Sul, volta aos palcos, em novembro, com um novo espetáculo.

Com direção e dramaturgia de Alabarse, a peça As Cadeiras: alguém vai vir estreia em 15 de novembro e curta temporada no Teatro de Câmara Túlio Piva (leia todos os detalhes no fim do texto) em Porto Alegre, com temas contemporâneos como pano de fundo.

O roteiro é inspirado em textos do dramaturgo romeno Eugène Ionesco, ícone do teatro do absurdo, e do escritor norueguês Jon Fosse, vencedor do Nobel em de Literatura em 2023. Fala de etarismo, solidão e busca de sentido para a vida — profundo, como qualquer criação de Alabarse.

— A peça é muito atual, e é do jeito que gosto: um teatro de palavras, com grandes atores no palco, dizendo o texto com sabedoria, com graça — resume o diretor.

A história envolve um casal de idosos (vivido por Lisi Medeiros e Carlos Azevedo), que compra uma casa nos fiordes (paredões rochosos junto ao mar) sem vê-la. Chegando ao local, eles encontram o lar em ruínas. Lá pelas tantas os protagonistas recebem a visita de um corretor inescrupuloso (Pingo Alabarce, primo de Luciano) e o enredo se desenrola, fazendo pensar — como todo espetáculo assinado pelo diretor em questão.

Serviço

O quê: peça As Cadeiras: alguém vai vir

peça As Cadeiras: alguém vai vir Quando: de 15 a 23 de novembro de 2025 (sessões aos sábados, às 20h, e aos domingos, às 18h)

de 15 a 23 de novembro de 2025 (sessões aos sábados, às 20h, e aos domingos, às 18h) Onde: no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575)

no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575) Ingressos: R$ 30 a R$ 60, na plataforma Sympla e na bilheteria do teatro uma hora antes do início das sessões

R$ 30 a R$ 60, na plataforma e na bilheteria do teatro uma hora antes do início das sessões Classificação: 12 anos

Memórias biográficas

Para marcar as cinco décadas de carreira, Luciano Alabarse prepara o lançamento do livro Direções.