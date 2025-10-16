American Academy of Ballet fará audições em Porto Alegre para selecionar alunos para curso de verão

Porto Alegre será palco, neste sábado (18), de uma audição oficial da American Academy of Ballet (AAB), de Nova York. A prestigiada escola vai selecionar alunos para o Curso Intensivo de Verão 2026, nos EUA.

Organizada por Gabriela Schons, diretora da CultDance, em parceria com a AAB, a seleção será na Sala da Dança do Multipalco Eva Sopher.

As audições serão divididas por faixa etária: candidatos(as) de 11 a 13 anos e com 14 anos ou mais. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário online (clicando aqui).

Sobre o curso

O curso da AAB, reconhecida pela excelência, será realizado no campus da Purchase College, em Nova York. Com aulas seis dias por semana, o programa oferece formação técnica em balé clássico, além de disciplinas como Neo Clássico, Moderno, Folk Dance e Jazz.

Os alunos também participam de sessões de orientação em pequenos grupos e apresentações especiais com dançarinos convidados.

O programa conta com infraestrutura completa, segurança, suporte de profissionais especializados e uma experiência imersiva que atrai dançarinos de diversos países.

Serviço