Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Quebrou barreiras
Notícia

"A negritude foi o meu grande diferencial", diz Deise Nunes, eterna Miss Brasil, no Paralelas

O Paralelas podcast desta semana traz uma entrevista especial com a primeira mulher negra a vencer o principal concurso de beleza do país, em 1986

