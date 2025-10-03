"A gente assumir quem é, é fundamental", diz Thalis Bolzan, na estreia do Paralelas; assista

Thalis Bolzan prefere os bastidores aos holofotes. Discreto, se define como uma pessoa tímida e não costuma das entrevistas, mas abriu uma exceção. Primeiro-cavalheiro do Estado, casado com o governador Eduardo Leite, o médico pediatra e endocrinologista aceitou o convite para participar do episódio de estreia do Paralelas com Ju Bublitz, o novo podcast de GZH e Zero Hora.

E deu show.

Durante cerca de 40 minutos, Thalis não deixou pergunta sem resposta. Destacou sobre a importância de romper preconceitos e de ser quem se é. Falou sobre a orientação sexual, sobre como conheceu Eduardo Leite e comentou a surpresa que teve quando o marido fez uma declaração de amor a ele na cerimônia de posse, em público.

O capixaba contou sobre como está sendo a adaptação ao RS (e as dificuldades com o clima frio) e a vida no Palácio Piratini (perguntei até se ele já cozinhou lá!).

Thalis também abordou a trajetória na medicina, a história pessoal de superação (ele é de uma família humilde do interior do Espírito Santo) e o tratamento da obesidade, que se tornou o foco de seu trabalho e que o médico classifica como uma epidemia mundial.

A seguir, separei alguns trechos do bate-papo, só para dar um gostinho.

Assista ao primeiro episódio na íntegra e se inscreva (de graça) no canal:

Como está sendo a adaptação ao RS?

Antes de responder isso, quero falar sobre o que você abordou no início do programa, sobre quebrar preconceitos. Realmente, a gente assumir quem é, é um ponto fundamental. Desde a minha infância eu já tinha conhecimento sobre a minha sexualidade, claro que com todas as dificuldades e a falta de entendimento, mas eu sempre soube que era gay. Nunca precisei fingir nada. Claro que tinha uma questão forte em relação aos pais, à família. Então, durante certo tempo, a gente acaba tendo de esconder, mas eu nunca enganei ninguém e nunca me enganei.

Você estava com o Eduardo quando ele revelou a orientação sexual no programa do Pedro Bial?

Sim, eu estava com ele nesse momento (quando a gravação foi ao ar). Desde que a gente começou nossa trajetória juntos, ele sempre falou: "Um dia, ainda quero ter a oportunidade de falar, porque eu sei o tanto que isso representa para a sociedade em termos civilizatórios." Então era algo para o qual eu já estava me preparando, porque eu sabia que um dia ia acontecer. E, realmente, o exemplo é a gente estar quebrando paradigmas. São muitas as mensagens que a gente recebe de carinho. Pessoas que falam "nossa, agora eu estou tendo a oportunidade de conversar com a minha família sobre isso", sabe? Então, são relatos que realmente fazem bastante diferença. A gente fica muito feliz de escutar.

Sua família recebeu a notícia naquele momento do programa?

Meu pai ainda não tinha ciência sobre a minha sexualidade. Foi difícil, mas eu sabia que eu precisava enfrentar esse desafio. Estava do lado de uma pessoa que eu amo, que admiro, então acho que isso tudo me deu força para conseguir passar por isso da forma mais leve, mais tranquila possível, sabe? Acho que tem coisas que acontecem na vida que a gente precisa ser corajoso e enfrentar. A reação, no primeiro momento, eu sabia que não ia ser fácil, e não foi, mas as coisas vão caminhando, o tempo vai curando tudo e as coisas vão acontecendo da melhor forma possível.

Foi libertador e assustador ao mesmo tempo?

Foi uma turbulência, um momento de bastante dúvida e de incertezas, mas tudo aconteceu da melhor forma possível. Hoje eu agradeço por ter tido a coragem de falar. E hoje eu posso viver da forma que eu sempre sonhei um dia, porque quando a gente é adolescente, quando a gente é mais novo, a gente sonha em não ter que esconder, não ter que pegar um telefone escondido, com medo de alguém olhar, ou ter de ir para o quarto atender uma ligação de quem você ama, com medo de as pessoas verem, saberem disso. Um dia, eu tive esse sonho de viver o que estou vivendo hoje, sabe? Isso não tem preço.

Houve algum preconceito ou ataque homofóbico?

Já houve, sim, principalmente nas redes sociais. Isso é inevitável. Mas, diante da quantidade de pessoas que nos dão carinho, que nos dão amor, não tem comparação. É menos de 1% de pessoas que fazem um comentário maldoso, preconceituoso.

E como está sendo a adaptação aqui no RS?

Vai completar um ano que estou morando no Sul. O que mais me impactou foi o clima. Esse ano fez muito frio, e o clima interfere diretamente no meu humor, porque eu gosto de dias bonitos, de sol, de praia... Mas o carinho das pessoas aqui do Sul, do gaúcho, é uma coisa impressionante.

Estão te recebendo bem?

Muito, muito. É impressionante. As pessoas me param, pedem para tirar foto, falam que admiram o trabalho. As pessoas gostam muito do Eduardo também. Acho que acabam transferindo essa gentileza, gostando de mim também.

Vocês estão há cinco anos juntos. Não é um relacionamento comum, porque você é casado com a uma pessoa pública, que comanda um Estado, que precisa debelar crises. Como é isso?

Acho que tudo na vida a gente vai se acostumando. Quando conheci o Eduardo, cinco anos atrás, você imagina... Eu saí lá de Bebedouro, um distrito do Espírito Santo, de Linhares, no Interior. É um lugar de classe média baixa. Me mudei para Vitória com o sonho de fazer medicina. Sempre quis ser médico, desde criança. Minha família mora na mesma casa desde quando eu nasci. É perto da BR. Sempre que tinha acidente, eu queria ver, porque queria ajudar. Eu já tinha essa coisa de querer ser médico. Aí me mudei para São Paulo em 2020. Em fevereiro de 2020, veio a pandemia e aí, logo em seguida, conheci o Eduardo.

E como foi?

Na verdade, a gente se fala desde 2017, 2018, pelo Instagram. Ele me adicionou, não sei, deve ter gostado. Me adicionou, e a gente começou a conversar. Só que, como eu morava em Vitória, e ele morava no RS, a gente não conseguia marcar o encontro para se conhecer. Até que, em 2020, quando eu já estava morando em São Paulo, ele mandou uma mensagem. Eu contei que estava fazendo residência (na medicina) lá. Foi então que ele falou "ah, tô indo para São Paulo no final de semana. Topa jantar?". A gente saiu para jantar no dia 2 de outubro de 2020. Dez dias depois, já estávamos namorando e estamos aí até hoje.

Foi um momento importante, que acabou mudando a tua vida, né?

Exatamente. Ali tudo mudou. Foi uma mudança radical, porque realmente era uma vida que eu não estava acostumado. No começo, foi muito difícil essa adaptação. Sempre fui muito tímido, sempre gostei de ficar mais recluso, longe dos holofotes. Então, de certa forma, foi um desafio muito grande para mim, me acostumar a jantar com as pessoas, por exemplo. Eu não sabia nem usar os talheres, não sabia. Eu era aquela pessoa do Interior que não tinha esse costume. Hoje não é um problema mais.

Como é morar num palácio?

Tem muito menos glamour do que as pessoas imaginam, porque é um local de trabalho. E tem muitas pessoas circulando. Falta esse sentimento de casa, sabe? Claro que facilita muito para o Eduardo, por ele estar no ambiente de trabalho dele. Mas a gente fica mesmo num quarto, numa salinha. E é passageiro, né?

Você já fez um jantar para vocês na cozinha do palácio?

Você sabe que eu sempre gostei de cozinhar? Minha mãe me ensinou a cozinhar. Cozinhava coisa simples, estrogonofe, arroz, feijão. Enfim, adorava fazer essas comidas simples. Só que aqui eu sinto falta, porque são aqueles fogões industriais enormes, e eu não sei nem direito onde estão as coisas. É um pouquinho mais complexo. Gostaria de poder. Também faz falta essa coisa de ir ao supermercado, ir numa farmácia.

Vocês conseguem fazer coisas "normais", tipo sair para tomar um chopinho?

A gente tenta. Eu sou a pessoa que tenta trazer o Eduardo um pouco para uma vida de lazer, porque ele é extremamente workaholic.

Vocês assistem TV e maratonam séries?

A gente gosta bastante. Tem uma salinha que, sempre no final do trabalho, umas 21h, 21h30min, a gente senta pra assistir a alguma coisa. O último episódio que a gente viu foi de O Conto da Aia. Tem que ser sériezinhas mais curtas, porque a gente gosta de dormir cedo. Acordamos às 6h para ir na academia (dentro do Palácio). O Eduardo era um pouquinho mais gordinho, né? Acho que ele perdeu uns 10 quilos desde que conheci ele.

Botou ele na linha?

Então, ele conseguiu criar um estilo de vida saudável. Conseguiu colocar isso na rotina dele. A primeira coisa que ele faz quando começa o dia é se cuidar.

Tem um boato de que as pessoas da cúpula do Palácio Piratini nunca estiveram tão magras. Qual é a tua "culpa" nisso?

Olha, vou te falar que tenho muitos pacientes do governo, que vão no consultório. Realmente, eles estão tendo um resultado super legal e ficam animados. Eu gosto muito de estimular as pessoas. Acho que ter um médico que te estimular, né?

A obesidade hoje é uma epidemia no Brasil?

Não só no Brasil como no mundo. A prevalência da obesidade aumenta cada vez mais, assim como a predisposição a diversos outros problemas de saúde, como diabetes, pressão alta, síndrome metabólica, alguns tipos de câncer. Tratar a obesidade é tratar diversas condições de saúde.

E a panaceia do Ozempic? Tem muita gente se usando esses medicamentos sem nenhuma orientação.

São medicamentos importantes, mas também existe um descontrole. A gente, que é profissional de saúde, precisa ter a responsabilidade de saber quem tem indicação para fazer uso desses medicamentos. Não dá para indicar a qualquer pessoa, embora sejam medicamentos revolucionários no tratamento da obesidade e de diversas condições de saúde associadas à obesidade. São medicamentos que, quando bem indicados, com acompanhamento médico, salvam muitas vidas.

Deveriam ser oferecidos no SUS?