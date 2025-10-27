Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Entrevista
Notícia

"A cada 24 horas, controlo minha doença", diz Carlinhos Carneiro, no Paralelas, sobre vitória contra o alcoolismo

O Paralelas podcast desta semana traz uma entrevista especial com o cantor que é ícone do rock gaúcho e que acaba de lançar seu primeiro álbum solo

