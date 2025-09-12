Visitantes são recebidos por prendas, peões e estátua viva do Laçador no Aeroporto Salgado Filho

Tem bailanta no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Em parceria com a Fraport, a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur) preparou uma recepção especial para marcar o mês de setembro no principal portão de entrada aérea do Estado.

Na última quinta-feira (11), nesta sexta (12) e nos dias 18 e 19 de setembro, sempre das 8h às 10h, passageiros que desembarcarem no terminal doméstico serão surpreendidos com o projeto O Sul Te Espera.

A iniciativa promove ativações culturais e momentos de acolhida na chegada a Porto Alegre.

A ação conta com a participação de artistas que representam a identidade gaúcha: um gaiteiro, um violeiro, a tradicional estátua viva do Laçador e dois casais pilchados, que interagem com os viajantes e transmitem a força do tradicionalismo.

Além das apresentações, o aeroporto recebe uma decoração especial alusiva às celebrações farroupilhas. A ambientação temática permanecerá até o fim de setembro.

— Queremos que cada visitante tenha, logo na chegada, uma experiência marcante que una nossas tradições com a hospitalidade que é marca registrada do nosso povo — destaca o secretário Ronaldo Santini.

A intenção é fortalecer o posicionamento do Estado "como destino acolhedor, diversificado e conectado às raízes".