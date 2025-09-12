Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Em setembro
Notícia

Visitantes são recebidos por prendas, peões e estátua viva do Laçador no Aeroporto Salgado Filho

Recepção faz parte do projeto "O Sul Te Espera", da Secretaria Estadual de Turismo em parceria com a Fraport

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS