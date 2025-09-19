Vinícola na Campanha exibe esculturas sobre a Guerra dos Farrapos

A vinícola Guatambu, em Dom Pedrito, na Campanha, vai celebrar o 20 de setembro, neste sábado, com novidade para os visitantes: uma série de esculturas em alto relevo sobre a Guerra dos Farrapos.
As obras são de Sérgio Coirolo, o mesmo autor do monumento à paz farroupilha, instalado na entrada da cidade. A estátua foi doada ao município em 2009 pela família Potter, que comanda a vinícola, e agora passa a ter uma réplica (veja a foto) na Guatambu.
Além dela, o local recebeu obras que retratam cenas épicas da revolução, como a proclamação da república rio-grandense e a epopeia dos barcos de Garibaldi.
Serviço
- O quê: visitação painéis Revolução Farroupilha na Vinícola Guatambu
- Onde: rodovia BR-293, km 265, Dom Pedrito
- Quando: a partir do dia 20 de setembro
- Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h15min; em feriados, das 10h às 16h; aos sábados, das 8h às 12h e das 14h às 18h30min
- Informações: (53) 99945-0680