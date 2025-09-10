Veja como está ficando a Livraria da Travessa, que abre nesta sexta-feira em Porto Alegre

A Livraria da Travessa, umas das mais tradicionais do Brasil, vai abrir as portas no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, nesta sexta-feira (12), a partir das 10h, com uma programação especial nos próximos dias (leia os detalhes abaixo).

Em fase final de montagem, o espaço começa a ganhar as feições que marcam a rede (veja as fotos acima, em primeira mão), fundada no Rio de Janeiro há 50 anos.

São 13 lojas no Brasil e uma em Portugal. A loja de Porto Alegre será a caçula, com 400 metros quadrados de área e projeto da arquiteta Bel Lobo, uma das mais requisitadas do Brasil no ramo da arquitetura comercial (são dela, por exemplo, projetos da Farm, da Richards e da Salinas).

O espaço será marcado por pé direito alto, iluminação especial e prateleiras do piso ao teto.

Programação de abertura

Dia 12 de setembro, sexta-feira, às 19h – Coquetel de inauguração e lançamento da coleção Dose Única (Editora Vitrola), com livros de Martha Medeiros e Luis Fernando Veríssimo (que será carinhosamente lembrado)

Dia 13, sábado, às 16h – Contação de histórias Tem festa na floresta com Paula Taitelbaum

Dia 13, sábado, às 19h – Conversa com Eduardo Bueno, o Peninha: Porto Alegre, suas histórias e suas livrarias

Dia 14, domingo, Às 17h – Encontro “Me indica um livro? Os segredos da curadoria literária e editorial”, com Fê Pandolfi, Rodrigo Rosp e Eduardo Krause

Dia 15 de setembro, segunda, às 19h – Lançamento de Sempre é Outra Superfície, de Sandra Ling (Editora 7Letras)

Onde fica

A Livraria da Travessa fica no piso 2 do Shopping Iguatemi Porto Alegre.

A Livraria da Travessa

A história do negócio começou em 1975, na pequena Livraria Muro, situada no subsolo de uma galeria do bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. A Muro se tornou lugar de resistência política ao abrigar performances dos poetas da chamada poesia marginal, além de livros de oposição ao regime militar.

Em 1986, a loja ocupava o número 11 da Travessa do Ouvidor, no centro da cidade, quando virou Livraria da Travessa.

A pequena Travessa Do Ouvidor é transversal à efervescente e vanguardista Rua do Ouvidor do início do século 20 — um dos berços da atividade tipográfica e das primeiras livrarias brasileiras, onde escritores, cronistas e jornalistas se encontravam, liam seus jornais, tomavam café e se inspiravam para escrever.

No decorrer dos anos 1980 e 90, a Travessa especializou-se no mercado de livros estrangeiros e de arte, tornando-se distribuidora de obras importadas para outras livrarias.