Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Quase pronto
Notícia

Veja como está ficando a Livraria da Travessa, que abre nesta sexta-feira em Porto Alegre

Loja de uma das mais tradicionais redes do Brasil, fundada há 50 anos no Rio de Janeiro, será inaugurada no Shopping Iguatemi

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS