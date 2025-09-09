"Turismo de Galpão" leva visitantes para imersão na cultura gaúcha durante Acampamento Farroupilha

Dica para "turistar" em Porto Alegre, no mês de setembro: fazer um dos roteiros do Turismo de Galpão.
Operada pela Orgatur Navegação e Turismo, a mesma empresa da Linha Turismo e do Cisne Branco, a iniciativa oferece quatro opções de passeios temáticos, até o dia 21 de setembro.
A ideia é a seguinte: você escolhe um dos percursos e embarca no ônibus, que te leva para as atividades.
A programação inclui desde visitas ao Centro Histórico (em parceria com a turma do Viva +Poa) e caminhadas guiadas no Acampamento Farroupilha (com a possibilidade de participar de oficinas de mate, trova, declamação, danças típicas e gastronomia regional), até almoço ou jantar no Restaurante Estância Harmonia.
— O Turismo de Galpão nasceu para aproximar turistas e moradores da essência da nossa cultura — resume Adriane Hilbig, diretora da Orgatur.
As atividades têm vagas limitadas e os ingressos devem ser adquiridos com antecedência. As saídas ocorrem diariamente (leia todos os detalhes abaixo) .
Roteiros disponíveis
Opção 1
- 12h – Almoço no Restaurante Estância Harmonia (três opções de menu)
- 14h30min – Passeio de 1h30min com o ônibus Linha Turismo pelo Centro Histórico
- 16h30min – Caminhada guiada de 1h pelo Acampamento Farroupilha
Opção 2
- 14h30min – Passeio de 1h30min com o bus Linha Turismo pelo Centro Histórico
- 16h30min – Caminhada guiada de 1h pelo Acampamento Farroupilha
- A combinar – Jantar no Restaurante Estância Harmonia (três opções de menu)
Opção 3
- 14h30min – Passeio de 1h30min com o ônibus Linha Turismo pelo Centro Histórico
- 16h30min – Caminhada guiada de 1h pelo Acampamento Farroupilha
Opção 4
- 10h30min – Caminhada pelo Centro Histórico (1h30min) com ênfase na história Farroupilha
- 12h – Almoço no Restaurante Estância Harmonia (três opções de menu)
- 14h30min – Passeio de 1h30min com o Linha Turismo pelo Centro Histórico
- 16h30min – Caminhada guiada de 1h pelo Acampamento Farroupilha
Serviço
O quê: Turismo de Galpão
Data: até 21 de setembro
Horário: conforme o roteiro escolhido (ver acima)
Embarque: Cais do Porto, Armazém B3 (Av. Mauá, 1050), no mesmo local de embarque do Barco Cisne Branco
Valores:
- Opção 1 - R$299 (adulto) e R$269 (crianças até 9 anos)
- Opção 2 - R$329 (adulto) e R$296 (crianças até 9 anos)
- Opção 3 - R$145 (promocional, crianças até 14 anos ou idosos a partir de 60 anos)
- Opção 4 - R$369 (adulto) e R$339 (crianças até 9 anos)
Ingressos: www.linhaturismo.com.br ou pelo WhatsApp (51) 99912-2837