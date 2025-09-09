"Turismo de Galpão" leva visitantes para imersão na cultura gaúcha durante Acampamento Farroupilha

Ônibus da Linha Turismo leva os participantes para as atividades. Linha Turismo / Divulgação

Dica para "turistar" em Porto Alegre, no mês de setembro: fazer um dos roteiros do Turismo de Galpão.

Operada pela Orgatur Navegação e Turismo, a mesma empresa da Linha Turismo e do Cisne Branco, a iniciativa oferece quatro opções de passeios temáticos, até o dia 21 de setembro.

A ideia é a seguinte: você escolhe um dos percursos e embarca no ônibus, que te leva para as atividades.

A programação inclui desde visitas ao Centro Histórico (em parceria com a turma do Viva +Poa) e caminhadas guiadas no Acampamento Farroupilha (com a possibilidade de participar de oficinas de mate, trova, declamação, danças típicas e gastronomia regional), até almoço ou jantar no Restaurante Estância Harmonia.

— O Turismo de Galpão nasceu para aproximar turistas e moradores da essência da nossa cultura — resume Adriane Hilbig, diretora da Orgatur.

As atividades têm vagas limitadas e os ingressos devem ser adquiridos com antecedência. As saídas ocorrem diariamente (leia todos os detalhes abaixo) .

Roteiros disponíveis

Opção 1

12h – Almoço no Restaurante Estância Harmonia (três opções de menu)

14h30min – Passeio de 1h30min com o ônibus Linha Turismo pelo Centro Histórico

16h30min – Caminhada guiada de 1h pelo Acampamento Farroupilha

Opção 2

14h30min – Passeio de 1h30min com o bus Linha Turismo pelo Centro Histórico

16h30min – Caminhada guiada de 1h pelo Acampamento Farroupilha

A combinar – Jantar no Restaurante Estância Harmonia (três opções de menu)

Opção 3

14h30min – Passeio de 1h30min com o ônibus Linha Turismo pelo Centro Histórico

16h30min – Caminhada guiada de 1h pelo Acampamento Farroupilha

Opção 4

10h30min – Caminhada pelo Centro Histórico (1h30min) com ênfase na história Farroupilha

12h – Almoço no Restaurante Estância Harmonia (três opções de menu)

14h30min – Passeio de 1h30min com o Linha Turismo pelo Centro Histórico

16h30min – Caminhada guiada de 1h pelo Acampamento Farroupilha

Serviço

O quê: Turismo de Galpão

Data: até 21 de setembro

Horário: conforme o roteiro escolhido (ver acima)

Embarque: Cais do Porto, Armazém B3 (Av. Mauá, 1050), no mesmo local de embarque do Barco Cisne Branco

Valores:

Opção 1 - R$299 (adulto) e R$269 (crianças até 9 anos)

R$299 (adulto) e R$269 (crianças até 9 anos) Opção 2 - R$329 (adulto) e R$296 (crianças até 9 anos)

R$329 (adulto) e R$296 (crianças até 9 anos) Opção 3 - R$145 (promocional, crianças até 14 anos ou idosos a partir de 60 anos)

R$145 (promocional, crianças até 14 anos ou idosos a partir de 60 anos) Opção 4 - R$369 (adulto) e R$339 (crianças até 9 anos)