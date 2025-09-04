"Sua zona de conforto derrete aqui": novo clube de yoga tem salas a 40ºC e banheira de gelo em Porto Alegre 

Porto Alegre acaba de ganhar um clube de yoga e pilates com salas aquecidas a 40°C e banheiras de gelo. É o Melt Hot Yoga Club, na Travessa da Paz, ao lado do Parque da Redenção, aberto há 15 dias. O nome já diz tudo: melt, em inglês, é derreter.

O estúdio é inspirado em clubes de bem-estar que viraram tendência em metrópoles mundo afora. Para replicar a ideia aqui, a empresária Helena Ben e seu sócio, o educador físico Luiz Gustavo da Cunha, fizeram uma imersão em 32 espaços do gênero em Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos.

Lá, tanto a Hot Yoga quanto o Hot Pilates (praticados em ambientes quentes) são uma febre (literalmente). No Brasil, o segmento ainda é incipiente, mais ainda na capital gaúcha.

— Visitamos espaços tradicionais e outros mais inovadores. Foi uma experiência muito legal. Trouxemos para cá o que entendemos que faz sentido para Porto Alegre — diz Helena, publicitária de formação.

Foi assim que o espaço ganhou uma sala (para 32 pessoas) climatizada com dois sistemas: a fan coil, calefação sustentável que utiliza o calor da água, ideal para o aquecimento inicial, e o aquecimento por infravermelho, tecnologia inédita no RS e tendência nos EUA, que mantém o calor de forma uniforme e confortável durante as aulas.

— Esse sistema é usado em praticamente 100% dos estúdios lá fora e é nosso principal método de aquecimento. Ele transforma a prática em algo mais agradável. Além disso, a nossa sala tem uma grande janela com vista para o jardim, enquanto que nos EUA são espaços que lembram caixas fechadas — explica Helena.

A imersão em banheira com água gelada e controle térmico é outra novidade. A promessa é ajudar na regeneração muscular, no alívio de dores e no fortalecimento mental.

Você teria coragem de se exercitar em um ambiente que lembra uma sauna e depois entrar no gelo?

— Não é fácil. O calor e o gelo nos desafiam. A banheira demanda mais a cabeça do que o físico, mas o resultado, eu garanto, é incrível — garante Helena.

As modalidades

Luiz Gustavo, LG, como é conhecido, vai comandar uma equipe de nove professores no local. Serão 10 práticas diferentes.

Entre as opções, estão aulas de Hatta 26+2 (Bikram Yoga), uma série clássica com 26 posturas fixas e dois exercícios respiratórios; de Vinyasa Yoga, que integra respiração e movimento; Yin Yoga, um estilo restaurativo focado em alongamento profundo e relaxamento; e Yoga com pesos, que combina posturas tradicionais com treino de força.

Na modalidade pilates, são oferecidos Hot Pilates, para resistência e fortalecimento do corpo, e Hot Pilates Flow, mistura de pilates com dança.

O uso da banheira poderá ser feito nas aulas de Hot & Cold, que combinam exercícios de respiração na sala aquecida e imersão na sequência, ou ainda em sessões exclusivas na banheira.

A Melt também abriga café e loja com produtos próprios, como velas, toalhas e outros itens de bem-estar.

Conceito de clube

O empreendimento nasce com a intenção de se transformar numa espécie de clube.

— Queremos que as pessoas compartilhem experiências e se sintam parte de uma comunidade. Vamos preparar eventos especiais e pensamos também em fazer viagens juntos — diz Helena.

Arquitetura integrada

O projeto arquitetônico da Melt tem paredes curvas, formas orgânicas, cores suaves e acabamentos naturais como pedra e madeira. É um espaço de 150 m², que dialoga com a história do prédio, que já abrigou uma galeria de arte.

A janela com vista para a área externa ajardinada quebra o padrão das salas de hot yoga totalmente fechadas.

— Normalmente, as salas de hot yoga são fechadas para manter o calor. Nossa proposta foi romper esse padrão e incluir uma vista para o exterior, pois acreditamos que isso oferece uma vivência mais agradável e confortável ao aluno — conclui Helena.

