Spa do RS é eleito o melhor retiro de bem-estar do Brasil

É eneacampeão — nona vez no pódio. O Kurotel, em Gramado, na Serra, acaba de ser eleito (de novo!) o Melhor Retiro de Bem-Estar do Brasil no World Spa Awards 2025, uma das premiações mais respeitadas do setor.

A conquista reafirma o Spa médico gaúcho como referência nacional e internacional em saúde, qualidade de vida e bem-estar.

Fundado em 1982 pelo casal Luís Carlos e Neusa Silveira, o Kurotel virou ponto de "recarga" para uma clientela fiel — que inclui artistas, executivos, políticos e autoridades.

O empreendimento ficou famoso pelo "Método Kur", que une medicina preventiva, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. No local, são oferecidos programas personalizados que contemplam diferentes objetivos – de emagrecimento e detox a fortalecimento imunológico e relaxamento.

Premiações

Ao longo de sua trajetória, o Kurotel já recebeu premiações de grande destaque no Brasil e no Exterior, como o título de Melhor Spa Médico das Américas pelo Seven Stars Award, além de conquistas no World Luxury Spa Awards, incluindo “Best Luxury Wellness Spa in Brazil” e “Best Luxury Destination Spa in South America” (2023).

Também já foi reconhecido como Latin America's Best Wellness Retreat pelo World Spa Awards em diversas edições.