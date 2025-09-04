“Só 7,5% do repertório das grandes orquestras é feminino”, diz soprano gaúcha condecorada pela Família Real Britânica

Gabriella é formada pelo Royal College of Music. Anatole Klapouch / Divulgação

Gabriella Di Laccio é um fenômeno. Cantora lírica nascida em Canoas, a soprano vive em Londres, no Reino Unido, há 24 anos, onde rompeu paradigmas.

Lá, criou uma fundação destinada a ampliar e valorizar a presença feminina na indústria da música, chamada Donne Foundation. Foi incluída na lista da BBC das cem mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo e, no próximo dia 30 de setembro, será condecorada pelo Rei Charles com a Ordem do Império Britânico, uma das mais importantes honrarias do Reino Unido.

Formada no Royal College of Music, Gabriella está em Porto Alegre, onde se apresenta com a Ospa nesta sexta-feira (5), às 20h, como solista no concerto Toque Operístico (leia os detalhes no fim do texto).

Batemos um papo na última quarta-feira, no café da Casa de Cultura Mario Quintana. A seguir, leia os principais trechos da entrevista.

Você vai ser condecorada pela Coroa Britânica por serviços prestados à música e à igualdade de gênero. Como foi isso? Não é para qualquer um se tornar membro da Ordem do Império Britânico…

Foi uma surpresa. Meu marido e eu estávamos tomando café quando chegou uma carta com o selo do Serviço de Sua Majestade. Fiquei nervosa, rasguei o envelope, vi tudo embaralhado e pedi para o meu marido ler. Dizia que meu nome tinha sido recomendado para receber essa honraria pelos serviços prestados à música e à igualdade de gênero. Queriam saber se eu aceitava. Tive um ataque de choro, fiquei muito emocionada. Não sou muito monárquica, nem deslumbrada com a família real. Chorei pela pela minha jornada.

Foi uma jornada difícil?

A gente sabe de onde veio e por tudo o que passou, das dificuldades para sair do seu Brasil, conseguir bolsa de estudos, chegar a um país estranho, com uma cultura diferente, e ter de se provar por ser uma artista brasileira. Não sou de um país com tradição na ópera. Sofri preconceito.

Você está radicada em Londres há mais de 20 anos e é uma cantora premiadíssima. Como começou essa trajetória? Como foi o salto de Canoas para Londres?

Começou como um sonho. Eu sonhava em ser cantora desde criança, mesmo sem ter músicos na família. Gostava de música clássica e queria muito estudar piano. Minha família não tinha dinheiro para comprar um piano, então conseguiu que eu fizesse aula.

Leia Mais Soprano gaúcha está na lista da BBC com as 100 mulheres influentes e inspiradoras

O que seus pais fazem?

Minha mãe é nutricionista e meu pai é mecânico de carro. Mas, mesmo sem ter recursos, eles sempre me apoiaram. Comecei as aulas de piano aos 11 anos e já cantava antes disso no coral do colégio. Como eu não tinha um piano, minha professora desenhou um teclado de papel para eu levar para casa e praticar. Depois, minha mãe batalhou muito e conseguiu comprar um piano velho. Foi assim. Minha família sempre me deu essa liberdade de sonhar.

Como a Ospa entrou na tua história?

Eu tinha 14 anos quando entrei na Escola da Ospa e no Coro Sinfônico. Ali começou o entendimento da minha voz. Mas eu ainda achava que deveria ser arquiteta. Terminei o segundo grau e fiz Arquitetura na Unisinos. Não deu certo. Um dia chamei meus pais e disse que ia largar a faculdade para seguir na música.

E eles aceitaram?

Não tinha outra saída. Fiz vestibular na UFRGS, passei para regência, que era o curso disponível, e descobri uma cantora chamada Neide Thomas, muito famosa no Brasil, que tinha feito carreira no Exterior. Ela dava aulas na Faculdade de Música de Curitiba, na Escola de Música e Belas Artes. Fui para lá fazer uma oficina e perguntei se poderia transferir a matrícula. Queria fazer canto com ela. Deu certo. Avisei meus pais e fui para Curitiba sem dinheiro, sem nada. Fiz uma audição para o Coro Sinfônico da Orquestra do Paraná e consegui um trabalho. Depois, entrei na Camerata Antiqua de Curitiba. Foi uma experiência muito rica, até que achei que era hora de dar um passo adiante. Eu queria ser solista.

Aí veio Londres?

Sim. Conheci o maestro inglês Gerard Galloway, que veio fazer um concerto com a gente. Ele em aconselhou a sair do Brasil. Disse que eu deveria ir a Londres estudar com a Jennifer Smith, uma cantora fenomenal, e me deu uma carta de recomendação. Consegui patrocínio para a passagem e fiz uma audição no Royal College of Music. Fui aprovada. Depois de quase um ano, consegui uma bolsa de estudos da Fundação Araucária (do governo do Paraná) nos 45 minutos do segundo tempo. Isso foi em 2001.

Como foi recomeçar lá?

Teve um momento bem difícil, quando você chega e tenta agradar os professores. Como eu era muito diferente, era difícil agradar todo mundo. Lembro que cheguei dando beijinhos, não me dei conta de que lá não havia esse costume. Foi uma adaptação complexa. Eu era criticada por mexer as sobrancelhas demais, por mexer as mãos demais e tentava me encaixar no padrão.

Mas as tuas características acabaram sendo um grande diferencial, não?

Claro, mas demorou para eu entender e aceitar isso. Hoje eu vejo que foram as diferenças que me fizeram sobreviver como artista. Quando me perguntam o que é precisa fazer para ter uma carreira como cantora, digo que é não desistir, basicamente isso.

Você criou a Fundação Donne, que hoje é referência internacional ao dar visibilidade às mulheres na indústria da música. Como foi isso?

Tudo começou quando encontrei a Enciclopédia internacional das mulheres compositoras em um sebo. Foi uma descoberta. Me senti a cantora mais ignorante do mundo, porque achei que só eu não conhecia aquelas mulheres. Depois, entendi que, até hoje, muita gente não conhece. É uma trajetória invisibilizada, como se elas fossem apagadas.

Foi aí que surgiu a ideia da fundação?

Sim. Achei a enciclopédia por acaso. Eram dois grandes volumes. Comecei a pesquisar e a descobrir histórias incríveis. Foi transformador. Eu lembrava da minha mãe me contando de grandes homens, Beethoven, Einstein... mas elas também existiram e existem. A fundação foi uma virada de chave. Decidi que precisava fazer algo com essas informações. Comecei criando um site e divulgando aquela lista, entrevistei compositoras, fiz alguns vídeos. Foi um momento realmente transformador na minha vida pessoal, na minha vida artística e como mulher.

Leia Mais Com mostra histórica de chapéus de época, Jockey Club do RS sediará evento de design

Você se considera feminista?

Sim, mas nunca tinha pensado nisso. Claro que sou feminista, só que não falava sobre o assunto. Demorei a entender.

As orquestras tocam poucas composições femininas?

Infelizmente, sim. Decidi olhar os programas das 15 principais orquestras do mundo. Descobri que apenas 2,3% (depois subiu para 7,5%) do repertório era de compositoras mulheres. Publiquei no site. Um jornalista do Guardian (jornal britânico de grande circulação e prestígio) viu e fez matéria. A notícia dizia que tinha uma soprano em Londres promovendo mulheres compositoras. A partir dali, comecei a receber mensagens de mulheres do mundo todo, pedindo para ser inseridas na lista. Eu não imaginava o tamanho de tudo aquilo.

Foi essa iniciativa que te levou a ser incluída na lista da BBC das cem mulheres mais inspiradoras e influentes do mundo?

Sim, em 2018. Ali percebi que todos podemos fazer a diferença. Parece uma coisa meio chavão, né? Mas é verdade. Depois, na pandemia, consegui estruturar e registrar a fundação como uma ONG. Hoje o site é um acervo multimídia, usado no mundo inteiro por acadêmicos, profissionais, performers, diretores, artistas. Depois veio a parceria com Apple Music.

Parceria com a Apple?

Sim, essa história é ótima. Eu continuei fazendo a pesquisa das orquestras, porque me dei conta de que publicar dados era muito importante. Existe um machismo dentro da indústria, uma crença de que as coisas não são bem assim. Então, mandei um e-mail pro Tim Cook, CEO da Apple. Escrevi assim: "Dear Tim Cook, é isso que está acontecendo na indústria. O que a Apple vai fazer sobre isso?" Foi só isso que eu escrevi. Ele me respondeu, e foi assim que consegui uma curadoria na Apple Music, pela fundação. Temos playlists que alimentamos toda as semanas. E não é só música clássica, porque as compositoras de hoje em dia atuam em diferentes gêneros. Tem gente que escreve para concerto e para games, por exemplo. Além da Apple, fizemos parceria com o Royal Albert Hall, para fazermos concertos lá, e passamos a ser listados pela academia do Oscar, como referência para os diretores.

E como surgiu a ideia de entrar no Guinness Book com o mais longo concerto de música acústica em live streaming da história, tocando apenas mulheres e artistas não binários?

Quebramos o recorde do Guinness em 2024. Foram 26 horas, 18 minutos e 57 segundos. Foi lindo. Tivemos inclusive a presença da Adriana Calcanhotto e o apoio da Embaixada do Brasil em Londres, que nos deu espaço. Publiquei uma chamada para artistas e apareceram mais de 150 pessoas. A música não podia parar por mais de 60 segundos e não podia ocorrer nenhuma pane na transmissão. E nós conseguimos. Até hoje isso reverbera.

A programação das orquestras está mais feminina hoje?

A última pesquisa que a fundação fez, em 2023, 2024, indicou que o percentual subiu para 7,5%, mas ainda é ridículo. Há orquestras com zero repertório feminino. Em setembro, vamos começar uma nova pesquisa.

E como vai ser para você cantar com a Ospa, em Porto Alegre, onde tudo começou?

É um retorno às origens. Significa muito para mim. O maestro Manfredo Schmiedt, que hoje é diretor artístico da Ospa, era o regente do coro na minha época, quando eu era uma menina de 14 anos. Já cantei com a Ospa, mas agora vou voltar como solista pela primeira vez. Vai ser muito especial.

Concerto com a Ospa

Gabriella faz doutorado na York St. John University. Anatole Klapouch / Divulgação

Na sexta-feira, 5 de setembro, às 20h, a soprano Gabriella Di Laccio se apresenta junto à Ospa regida por Marcelo Jardim no Complexo Cultural Casa da Ospa. O concerto Toque Operístico traz composições adaptadas de óperas e uma obra de Igor Stravinsky destacando os instrumentos de sopro e percussão.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e podem ser adquiridos também no local, a partir das 15h desta sexta. A apresentação também será transmitida ao vivo no canal da OSPA no Youtube.

A apresentação começa com uma suíte da ópera O Bom Soldado Schweik, de Robert Kurka (1921–1957). Com libreto de Lewis Allan e baseada no livro de mesmo nome de Jaroslav Hašek, a obra é uma sátira que se passa durante a Primeira Guerra Mundial. Ela é seguida por Sinfonia para Instrumentos de Sopro, de Igor Stravinsky, que traz contrastes que desafiam as convenções da música de concerto.

Depois do intervalo, a apresentação retorna com as Fanfarras Litúrgicas da ópera Don Juan de Mañara, de Henri Tomasi. Neste trecho da ópera, o som dos metais ganha destaque, e a solista Gabriella Di Laccio é responsável pela interpretação vocal.

O concerto é encerrado com a Pequena Música da Ópera dos Três Vinténs, de Kurt Weill. Inspirada em The beggar’s opera, composta em 1728 por John Gay, a peça completa teve seu libreto escrito por Bertolt Brecht, e foi adaptada posteriormente por Weill na suíte que será interpretada em Toque Operístico.

Notas de Concerto

Antes da apresentação, o público pode aproveitar a palestra Notas de Concerto, que acontece a partir das 19h na Sala de Recitais da Ospa. O trombonista da Ospa e diretor da Escola de Música da orquestra, Rodrigo da Rocha, é o palestrante convidado.