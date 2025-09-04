Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Desigualdade de gênero
Notícia

“Só 7,5% do repertório das grandes orquestras é feminino”, diz soprano gaúcha condecorada pela Família Real Britânica

Nascida em Canoas, Gabriella Di Laccio vive em Londres há duas décadas e está em Porto Alegre para um concerto com a Ospa nesta sexta-feira (5)

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS