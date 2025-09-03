Shopping em Porto Alegre terá feira de adoção de cães da ativista Deise Falci

Protetora dos animais desde 2008, Deise Falci ficou mais conhecida durante a enchente de maio de 2024. André Ávila / Agencia RBS

No próximo dia 13, o movimento das compras em Porto Alegre ganha um tom diferente. Entre vitrines e corredores, não serão as novidades das lojas que vão atrair os olhares, mas sim os focinhos curiosos e rabos abanando de cerca de cem cães à espera de um lar.

Isso porque o Shopping Iguatemi, na Capital, será palco da segunda edição da Vitrine Pet, feira de adoção organizada pelo projeto Vem Adotar, da ativista Deise Falci.

MAIS JULIANA BUBLITZ Livraria da Travessa tem data de inauguração confirmada em Porto Alegre

A ação acontece no espaço da BrinkDog, no estacionamento térreo do shopping, e conta com o apoio de voluntários e parceiros. Mais do que oferecer a chance de adotar um animal, a iniciativa busca conscientizar o público e mostrar o impacto positivo da adoção tanto na vida dos cachorros quanto das famílias que os acolhem.

Para levar um novo amigo para casa, é preciso ter mais de 18 anos, preencher um formulário, disponível antecipadamente no site do projeto, para agilizar o processo, e passar por uma entrevista com a equipe. Concluídas essas etapas, o tutor já pode sair do evento com o cachorro.

MAIS JULIANA BUBLITZ Com telas, esculturas e cartuns, Estância da Arte é a minha dica na Expointer

Engajada na causa animal desde 2008, Deise Falci ganhou notoriedade nacional pela atuação na enchente de maio de 2024, quando resgatou centenas de cães e gatos em áreas alagadas e de difícil acesso. Ex-atleta de esgrima, ela é empresária e se dedica ao projeto Vem Adotar como protetora independente.

Serviço

O que : Vitrine Pet — Feira de Adoção Deise Falci

: Vitrine Pet — Feira de Adoção Deise Falci Quando : sábado (13)

: sábado (13) Onde : Shopping Iguatemi, no espaço da BrinkDog, estacionamento térreo

: Shopping Iguatemi, no espaço da BrinkDog, estacionamento térreo Horário : 14h às 17h

: 14h às 17h Como adotar: Preencha o formulário no site do projeto Vem Adotar e passe por uma entrevista com a equipe.