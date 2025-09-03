Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Shopping em Porto Alegre terá feira de adoção de cães da ativista Deise Falci

Segunda edição da Vitrine Pet ocorre em 13 de setembro, no Iguatemi

