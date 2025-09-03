Shopping em Porto Alegre terá feira de adoção de cães da ativista Deise Falci

No próximo dia 13, o movimento das compras em Porto Alegre ganha um tom diferente. Entre vitrines e corredores, não serão as novidades das lojas que vão atrair os olhares, mas sim os focinhos curiosos e rabos abanando de cerca de cem cães à espera de um lar.
Isso porque o Shopping Iguatemi, na Capital, será palco da segunda edição da Vitrine Pet, feira de adoção organizada pelo projeto Vem Adotar, da ativista Deise Falci.
A ação acontece no espaço da BrinkDog, no estacionamento térreo do shopping, e conta com o apoio de voluntários e parceiros. Mais do que oferecer a chance de adotar um animal, a iniciativa busca conscientizar o público e mostrar o impacto positivo da adoção tanto na vida dos cachorros quanto das famílias que os acolhem.
Para levar um novo amigo para casa, é preciso ter mais de 18 anos, preencher um formulário, disponível antecipadamente no site do projeto, para agilizar o processo, e passar por uma entrevista com a equipe. Concluídas essas etapas, o tutor já pode sair do evento com o cachorro.
Engajada na causa animal desde 2008, Deise Falci ganhou notoriedade nacional pela atuação na enchente de maio de 2024, quando resgatou centenas de cães e gatos em áreas alagadas e de difícil acesso. Ex-atleta de esgrima, ela é empresária e se dedica ao projeto Vem Adotar como protetora independente.
Serviço
- O que: Vitrine Pet — Feira de Adoção Deise Falci
- Quando: sábado (13)
- Onde: Shopping Iguatemi, no espaço da BrinkDog, estacionamento térreo
- Horário: 14h às 17h
- Como adotar: Preencha o formulário no site do projeto Vem Adotar e passe por uma entrevista com a equipe.
*Produção: Maria Clara Centeno