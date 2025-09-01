Santa Casa de Porto Alegre lança campanha “A vida cabe no seu sim” para incentivar doação de órgãos

Uma das imagens da nova campanha. Seja doador de órgãos! Santa Casa / Divulgação

É preciso voltar a esse assunto sempre, porque nunca é demais falar em doação de órgãos.

Em um movimento permanente de conscientização sobre a importância do ato, a Santa Casa de Porto Alegre lança nesta segunda-feira (1º) a campanha “A vida cabe no seu sim”.

O conceito da ação é uma reflexão a partir em duas dimensões: o "sim", associado ao ato de conversar com a família e manifestar a vontade de ser doador; e a vida, que representa a esperança de uma nova oportunidade para quem aguarda por um transplante.

— A negativa familiar continua sendo um dos maiores entraves para que os pacientes tenham acesso ao transplante. Sem a redução desse índice, temos visto uma lista que não para de crescer. Cada recusa impede que órgãos saudáveis sejam utilizados, prolongando o tempo de espera e comprometendo as chances de sucesso de centenas de transplantes — reforça o diretor médico do Centro de Transplantes da Santa Casa, José de Jesus Camargo.

Um dos maiores especialistas da área no Brasil, J.J. vai direto ao ponto: doar órgãos é sublimar o sofrimento da própria perda, para que famílias desconhecidas sejam poupadas da mesma dor.

— É difícil imaginar um gesto de amor maior do que esse — reflete o médico.

Lista de espera chega a quase 80 mil

Segundo dados de agosto do Ministério da Saúde, 79.842 pessoas aguardam na lista de espera por transplantes no Brasil. Delas, 46.836 estão à espera de órgãos (rim, fígado, coração, pulmão e pâncreas) e 33.006 de córneas (tecidos). Entre eles, mais de 1,2 mil são crianças. O número cresceu 23% em 12 meses: em agosto de 2024 eram 65 mil pacientes em lista.

Mesmo com um recorde histórico em 2024, com mais de 30,3 mil transplantes em todo o país, a recusa familiar em doar continua sendo um grande desafio, e a lista de espera segue crescendo, evidenciando que muitas vidas ainda dependem de famílias dispostas a dizer “sim”.

Em 2024, 46% das famílias brasileiras recusaram a doação de órgãos de seus entes falecidos, segundo o Registro Brasileiro de Transplantes (RTB) da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO).

Alerta no RS

O cenário também preocupa no Rio Grande do Sul, onde, segundo dados de agosto de 2025, houve um crescimento de pelo menos 25% na fila de espera em um ano, com 3 mil pacientes que aguardam um transplante. Desse total, 59,6% estão na lista por um órgão (rim, fígado, pulmão e coração) e o restante por um transplante de córnea.

— Para cada paciente que chega até nós, existe uma contagem de tempo que não pode ser ignorada. A recusa das famílias, somada à falta de estrutura em algumas instituições para viabilizar a captação de órgãos, agrava o cenário. É fundamental que a sociedade entenda a gravidade do problema e que gestores e profissionais de saúde fortaleçam toda a rede que torna a doação possível — adverte J.J. Camargo.