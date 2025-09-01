Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Seja doador(a)
Notícia

Santa Casa de Porto Alegre lança campanha “A vida cabe no seu sim” para incentivar doação de órgãos

O número de pacientes na lista de espera cresceu 23% em um ano no Brasil. Só no RS, são 3 mil pessoas à espera de um órgão

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS