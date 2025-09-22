Samba gaúcho está na final da disputa pelo samba-enredo da Portela

A turma do RS não abre mão da bandeira. Samba dos Lanceiros / Divulgação

Eles estão fazendo história: os compositores do Samba dos Lanceiros, de Pelotas, estão na final do concurso do samba-enredo da Portela. A disputa será na próxima sexta-feira (26), no Rio.

Eles participaram da semi-final na quadra da escola, em Madureira, no último domingo (21).

O resultado foi divulgado nesta segunda-feira (15), com quatro finalistas (a turma de Pelotas e três parcerias cariocas).

Será a primeira vez na história que a figura de um homem negro que viveu em Porto Alegre — chamado Custódio Joaquim de Almeida, conhecido como Príncipe Custódio — ganhará visibilidade nacional na Sapucaí, assim como a negritude gaúcha. A escolha foi alvo de polêmica no Estado e levou o governador Eduardo Leite a desistir de apoiar financeiramente o desfile, mas a Portela manteve a decisão.

Concebido e gravado no Rio Grande do Sul, o Samba dos Lanceiros é assinado por Daiane Molet, Anderson Xilico, Chico Professor, Fagner Presidente, Fred Feijó, Marcéle Salles e Maninho Veiga. A composição traz elementos da cultura gaúcha, como expressões típicas e a sonoridade da gaita.

Vaquinha

Para participar da final, o grupo pelotense segue com uma vaquinha virtual ativa. A ação é para custear gastos com transporte, hospedagem e alimentação.

Para apoiar, basta acessar o site campanhadobem.com.br/campanhas/lanceirosnaportela e doar qualquer valor.

O grupo promete divulgar nas redes sociais (siga o perfil @sambadoslanceiros) a prestação de contas, em um compromisso de transparência com os apoiadores.