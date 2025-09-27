Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Carnaval do Rio
Samba carioca vence a disputa pelo hino da Portela que fala da negritude gaúcha

Entre quatro finalistas, incluindo o Samba dos Lanceiros, de Pelotas, escola escolheu música criada por compositores do Rio para entrar na Sapucaí em 2026

