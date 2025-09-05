Psiquiatra gaúcho da infância e da adolescência ganha prêmio internacional de excelência em pesquisa

Christian atua no Hospital Moinhos de Vento e na UFRGS. Christian Kieling / Arquivo Pessoal

O psiquiatra da infância e da adolescência gaúcho Christian Kieling está a caminho de Berlim, na Alemanha, onde receberá uma importante premiação na próxima segunda-feira (8).

O médico será condecorado com o Prêmio de Excelência em Pesquisa da Iepa (International Early Intervention and Prevention in Mental Health Association) para Países de Baixa e Média Renda. A associação é a principal entidade do gênero no mundo dedicada à saúde mental de jovens.

Christian lidera a unidade de pesquisa em saúde mental (Mental Health Research Unit) do Hospital Moinhos de Vento e também é professor da UFRGS, onde coordena o Programa de Depressão na Infância e Adolescência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

Será a primeira vez que essa distinção (voltada ao sul global) será concedida, reconhecendo contribuições relevantes de pesquisadores desses países na área em questão.

— Fiquei muito feliz, porque esse reconhecimento também projeta o protagonismo do Brasil e do Rio Grande do Sul, a partir do trabalho que desenvolvo no Hospital Moinhos de Vento e na UFRGS — diz Christian.

A honraria deve-se ao "conjunto da obra" do pesquisador. Ele formou-se em Medicina em 2007, mas trabalha com pesquisa em saúde mental desde iniciação científica, em 2003, e se tornou um dos mais respeitados especialistas do mundo nesse tema.