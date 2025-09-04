Prova do Freio de Ouro terá ação de conscientização contra o uso do celular no trânsito 

Prova é uma das mais tradicionais disputados do RS. JEFFERSON BOTEGA / AGENCIA RBS

A prova do Freio de Ouro, a mais tradicional da Expointer, será palco de uma ação de conscientização do Detran-RS neste sábado (6). Durante a disputa, um homem entrará na pista com um celular na mão, atrapalhando o desempenho de um dos ginetes.

Criado pela agência Escala, o roteiro será interpretado por atores. O "cavaleiro" dará início à prova, quando o "invasor" passará a prejudicar o andamento dele, enviando e ouvindo áudios e parando o cavalo para fazer selfies. Enquanto isso, o narrador da competição (também alinhado com a ação) fingirá se espantar com a cena.

Na sequência, ele mudará o tom para explicar que se trata de uma campanha do Detran-RS para alertar sobre o uso indiscriminado do celular. Ele explicará que foi uma “brincadeira”, mas fará a ressalva de que a mensagem é muito séria: celular e direção não combinam.