Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Na Expointer
Notícia

Prova do Freio de Ouro terá ação de conscientização contra o uso do celular no trânsito 

Campanha do Detran-RS envolverá um "invasor", que entrará na pista com um celular na mão, atrapalhando a prova de uma "ginete"

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS