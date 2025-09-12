Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Porto Alegre terá Oktoberfest no Centro Histórico com 20 cervejarias e 100 torneiras de chope 

Festa será no dia 5 de outubro, das 13h às 22h, na Rua Sete de Setembro

