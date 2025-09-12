Porto Alegre terá Oktoberfest no Centro Histórico com 20 cervejarias e 100 torneiras de chope 

Vai um chope aí? Alex Rocha / Divulgação

Pela primeira vez, Porto Alegre terá uma Oktoberfest oficial, em pleno Centro Histórico.

Será no dia 5 de outubro, um domingo, com 100 torneiras de chope e mais de 20 cervejarias participantes — a maioria porto-alegrenses.

Com bandinhas típicas e tudo, a festa vai ocupar a Rua Sete de Setembro, das 13h às 22h. Haverá praça de alimentação na Rua dos Andradas.

Organizada pelos hubs criativos Quarto POA e Centro POA, a Oktober tem patrocínio da prefeitura de Porto Alegre, via Centro+, do governo do Estado e da Salva Beer.