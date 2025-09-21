Porto Alegre recebe festival inédito com orquestras jovens e concertos gratuitos na Casa da Ospa

Concerto da Ospa Jovem, com o maestro Arthur Barbosa. Gabriel Bayer / Divulgação

Algumas músicas não nascem sozinhas: precisam do encontro de instrumentos e de histórias. É com essa proposta que Porto Alegre recebe, a partir da próxima terça-feira (23), a primeira edição do Festival de Integração Musical (FIMU/PoA).

Idealizado pelo maestro Arthur Barbosa, violinista da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) e maestro da Ospa Jovem, o evento reúne sete projetos sociais da Região Metropolitana e professores convidados do Brasil, Chile, Cuba e da Venezuela.

— É importante reunir os projetos sociais, formar uma rede de trocas entre eles e com a Ospa Jovem. Também é uma forma de valorizar essa gurizada. A importância está na integração — afirma Barbosa.

Um concerto da Ospa Jovem abre oficialmente o evento no dia 23 às 20h na Casa da Ospa. A entrada é gratuita, mediante reserva dos ingressos pela plataforma Sympla.

Durante a semana, cerca de 120 crianças e adolescentes participam de oficinas de cordas, madeiras, metais, percussão e ensino coletivo pela manhã, nas sedes dos projetos, e ensaios coletivos à tarde, no Centro Cultural 25 de Julho.

— É uma forma da Ospa Jovem se comunicar com esses jovens e de conhecer possíveis futuros integrantes, inclusive já temos alguns jovens que vêm desses projetos — explica o maestro.

O encerramento também será com um concerto, realizado no domingo (28) às 18h, que reunirá todos os participantes do festival. O evento também é gratuito, mediante retirada de ingressos pelo Sympla.

Serviço

O que : primeira edição do Festival de Integração Musical (FIMU/PoA);

: primeira edição do Festival de Integração Musical (FIMU/PoA); Abertura : concerto da Ospa Jovem às 20h do dia 23, no Complexo Cultural Casa da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1501). Reserva de ingressos gratuitos pelo Sympla ;

: concerto da Ospa Jovem às 20h do dia 23, no Complexo Cultural Casa da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1501). Reserva de ; Encerramento : concerto com as orquestras que participam do festival às 18h do dia 28, no Complexo Cultural Casa da Ospa. Reserva de ingressos gratuitos pelo Sympla ;

: concerto com as orquestras que participam do festival às 18h do dia 28, no Complexo Cultural Casa da Ospa. Reserva de ; Participantes: AACAMUS – Orquestra Jovem da Casa da Música, Projeto Ouviravida, Orquestra Jovem PROJARI Guaíba, Projeto Vida com Arte, Orquestra Villa-Lobos, Orquestra Jovem do RS e Ospa Jovem.