Quem nunca relegou os próprios sentimentos ao segundo plano para atender a expectativas alheias ou — pior — para tentar mudar o outro, que atire a primeira pedra. Fabrício Carpinejar, poeta e pensador contemporâneo, sabe bem o que é isso.

Em Deixe ir (Bertrand Brasil, 112 páginas), novíssimo livro do colunista de Zero Hora e GZH, Carpi ensina que "deixar ir" é ter a "coragem de se priorizar".

Em fase de pré-venda, a obra terá lançamento nacional em Porto Alegre, na Livraria da Travessa, no dia 2 de outubro (leia os detalhes abaixo). Fenômeno de público e de vendas, o autor estará lá, falando sobre o que deveria ser óbvio, mas, como sempre, o óbvio precisa ser dito.

— O que sinto é que tem muita gente insistindo em relações tóxicas que não levam a nada, que só causam sofrimento e frustração. É a autoproteção que a gente esquece, porque nos baseamos na ideia de sacrifício, de renúncia pelo outro. A gente nunca se prioriza. Esse livro é sobre deixar ir, se desapegar de quem não merece, sair de onde não se é desejado. É, também, um incentivo à terapia — diz Carpinejar.

O novo trabalho vem na esteira de dois best-sellers: Manual do Luto (2023), um guia sobre como lidar com perdas, e Se eu soubesse (2024), um acerto de contas com o passado.

— Deixe ir só foi possível depois desses livros. Escrevi em segredo, no meu tempo — conta o autor.

Pré-venda

Você já pode comprar Deixe ir, ainda em fase de pré-venda, na Amazon por R$ 49,90 (basta clicar aqui). A obra chega às livrarias de todo o Brasil a partir do dia 13 de outubro.

Detalhe: antes mesmo do lançamento, o livro já está em primeiro lugar entre os mais vendidos na Amazon, na categoria Transformação Pessoal.

Lançamento

O lançamento nacional será na Livraria da Travessa, no próximo dia 2 de outubro, uma quinta-feira, às 19h30min. A Travessa fica no Shopping Iguatemi, no segundo piso.