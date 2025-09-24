Pontal será palco de festival de jazz ao ar livre, com programação gratuita; veja os shows confirmados

A saxofonista Suka Figueiredo é um dos destaques do evento. Wanzza Vieira / Divulgação

Que tal um pôr-do-sol no Guaíba embalado por um festival de jazz contemporâneo? A terceira edição do Distrito Jazz Festival, que já passou pelos palcos do antigo Agulha e do Grezz, vai ocorrer em 1º de novembro, a partir das 16h, no Pontal Shopping. E o melhor: tudo gratuito.

O destaque deste ano é a maioria de artistas feminina na programação, com nomes como a saxofonista, produtora cultural e compositora carioca, Suka Figueiredo, a cantora Melina Vaz, a artista Ianaê Régia e a baixista e educadora musical Júlia Pezzi.

A elas se somam o quarteto liderado pelo saxofonista e flautista Cleômenes Junior, o grupo de jazz contemporâneo Deluca Trio e a banda instrumental Moio. A curadoria do projeto é do produtor cultural Bruno Melo.

Mais atividades

Para o mesmo dia, o projeto está organizando dois workshops, para artistas e produtores locais sobre composição e instrumentos musicais e uma palestra sobre o mercado da música. Também com entrada franca.

Para fazer o esquenta da programação, a organização promete um circuito de shows gratuitos por bares de Porto Alegre. A programação deve ser divulgada em breve.

A produção é do escritório de produção cultural Gana&Voga, patrocínio da Heineken e realização da produtora Traga Seu Show e do Ministério da Cultura, com financiamento da Lei Aldir Blanc através da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) e do Ministério da Cultura.