Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Em novembro
Pontal será palco de festival de jazz ao ar livre, com programação gratuita; veja os shows confirmados

Apresentações terão nomes locais e nacionais, com destaque para artistas mulheres

