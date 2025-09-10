Ospa celebra Celso Loureiro Chaves, referência da música de concerto no RS

São 75 anos de vida e 50 de composição. Celso Loureiro Chaves é um patrimônio musical do Rio Grande do Sul e, agora, será homenageado pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), que apresenta, às 20h desta sexta-feira (12), um concerto dedicado ao músico, com composições dele.
Detalhe: entre as canções, estará a belíssima trilha sonora do filme Anahy de las Misiones, que marcou o cinema brasileiro em 1997.
Era para a homenagem ter ocorrido antes, em 2020, nos 70 anos de Celso. Mas veio a pandemia e parou tudo. Depois, o espetáculo foi anunciado na temporada de 2024, só que a enchente frustrou os planos outra vez. Agora, nada há de impedir.
— Estou feliz e emocionado. Faço 75 anos no domingo (dia 14), então realmente vai ser um grande presente — diz o compositor e pianista porto-alegrense, referência da música de concerto no RS.
Professor do curso de Música do Instituto de Artes da UFRGS por 47 anos (aposentado em 2025), Celso toca piano desde os seis e compôs sua primeira canção em 1974 (leia mais sobre a biografia dele abaixo). É essa longa e profícua trajetória que a Ospa vai celebrar, com três peças do autor, regidas pela maestrina convidada Claudia Feres, diretora artística da Orquestra Municipal de Jundiaí (SP).
Batizado de Estética do Frio, o concerto da Ospa traz duas criações de Celso que dialogam com a obra homônima de Vitor Ramil, além da trilhe do filme.
A primeira delas, Estética do Frio I, nasceu de um arranjo que ele fez para a canção A paixão de V segundo ele próprio, lançada por Vitor em 1984. A segunda, chamada Estética do Frio IV e composta em 2024 especialmente para a orquestra, terá sua estreia mundial na noite desta sexta.
Ao final, será a vez da trilha de Anahy, executada pela primeira vez ao vivo. Composta para o filme estrelado por Dira Paes, Marcos Palmeira e Aracy Esteves, a peça é, até hoje, um feito.
— Acredito que seja a única trilha sinfônica já criada para o cinema gaúcho. Será apresentada exatamente como é no filme. Isso nunca tinha acontecido. Resolvi tirar do baú — diz Celso.
O concerto contará com dois solistas: o violonista Bruno Duarte, professor de violão no Instituto Federal do RS (IFRS), e a soprano Elisa Machado, bacharel em Música pela UFRGS e professora de técnica vocal no Coro Sinfônico da Ospa.
Na segunda parte do concerto, após o intervalo, a Ospa interpretará ainda a Suíte do Bailado Alfama, do compositor português Joly Braga Santos (1924-1988).
Serviço
- O quê: concerto Estética do Frio, uma homenagem a Celso Loureiro Chaves
- Quando: sexta-feira (12), com início do concerto às 20h; antes, haverá a palestra Notas de Concerto, às 19h, com o próprio Celso
- Onde: nos Complexo Cultural Casa da OSPA (CAFF – Av. Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre)
- Ingressos: de R$ 10 a R$ 50
- Descontos: ingresso solidário (com doação de 1kg de alimento), clientes Banrisul, Amigo Ospa, associados AAMACRS, sócio do Clube do Assinante RBS, idoso, doador de sangue, pessoa com deficiência e acompanhante, estudante, jovem até 15 anos e ID Jovem
- Bilheteria: em sympla.com.br/casadaospa ou no Complexo Cultural Casa da OSPA no dia do concerto, das 15h às 20h
- Estacionamento: gratuito, no local
- Classificação indicativa: não recomendado para menores de 6 anos
- Transmissão ao vivo: às 19h (Notas de Concerto) e às 20h (concerto) no canal da OSPA no YouTube
- Programa do concerto: acesse aqui
- Apresentação: Orquestra Sinfônica de Porto Alegre
- Solistas: Bruno Duarte (violão) e Elisa Machado (soprano)
- Regente: Claudia Feres
Notas de Concerto
A palestra Notas de Concerto, que precede a apresentação da Ospa, será ministrada pelo próprio Celso Loureiro Chaves. Ela acontece às 19h, na Sala de Recitais, com entrada incluída no ingresso para o concerto, e conta também com transmissão online pelo canal da Ospa no Youtube. O compositor abordará aspectos da sua trajetória e também a de Joly Braga Santos e sua obra Suíte do bailado Alfama.
Sobre Celso Loureiro Chaves
Nascido em Porto Alegre, Chaves é um dos nomes mais influentes da música de concerto no Rio Grande do Sul. Graduado em Arquitetura e em Composição pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e doutor em música pela Universidade de Illinois (EUA), foi professor no curso de Música do Instituto de Artes da UFRGS.
Atuou também em programas de rádios gaúchas, como crítico musical e colunista no jornal Zero Hora.
Como compositor, lançou grandes obras, como o EP Celso Loureiro Chaves, com Balada para o Avião que Deixa um Rastro de Fumaça no Céu (1980) e Estética do Frio II (2005), e a trilha sonora do filme Anahy de las Misiones (1997), do diretor Sérgio Silva.
Em 2014, venceu o Prêmio Açorianos na categoria Melhor Compositor Erudito.