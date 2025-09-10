Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Homenagem
Notícia

Ospa celebra Celso Loureiro Chaves, referência da música de concerto no RS

Compositor, pianista e professor faz 75 anos de vida e 50 de composição. Tributo da orquestra terá "Estética do Frio" e trilha de "Anahy de las Misiones"

