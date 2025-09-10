Ospa celebra Celso Loureiro Chaves, referência da música de concerto no RS

Celso e seu instrumento de origem: o piano. Mateus Bruxel / Agencia RBS

São 75 anos de vida e 50 de composição. Celso Loureiro Chaves é um patrimônio musical do Rio Grande do Sul e, agora, será homenageado pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), que apresenta, às 20h desta sexta-feira (12), um concerto dedicado ao músico, com composições dele.

Detalhe: entre as canções, estará a belíssima trilha sonora do filme Anahy de las Misiones, que marcou o cinema brasileiro em 1997.

Era para a homenagem ter ocorrido antes, em 2020, nos 70 anos de Celso. Mas veio a pandemia e parou tudo. Depois, o espetáculo foi anunciado na temporada de 2024, só que a enchente frustrou os planos outra vez. Agora, nada há de impedir.

— Estou feliz e emocionado. Faço 75 anos no domingo (dia 14), então realmente vai ser um grande presente — diz o compositor e pianista porto-alegrense, referência da música de concerto no RS.

Professor do curso de Música do Instituto de Artes da UFRGS por 47 anos (aposentado em 2025), Celso toca piano desde os seis e compôs sua primeira canção em 1974 (leia mais sobre a biografia dele abaixo). É essa longa e profícua trajetória que a Ospa vai celebrar, com três peças do autor, regidas pela maestrina convidada Claudia Feres, diretora artística da Orquestra Municipal de Jundiaí (SP).

Batizado de Estética do Frio, o concerto da Ospa traz duas criações de Celso que dialogam com a obra homônima de Vitor Ramil, além da trilhe do filme.

A primeira delas, Estética do Frio I, nasceu de um arranjo que ele fez para a canção A paixão de V segundo ele próprio, lançada por Vitor em 1984. A segunda, chamada Estética do Frio IV e composta em 2024 especialmente para a orquestra, terá sua estreia mundial na noite desta sexta.

Celso, durante os ensaios da Ospa. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Ao final, será a vez da trilha de Anahy, executada pela primeira vez ao vivo. Composta para o filme estrelado por Dira Paes, Marcos Palmeira e Aracy Esteves, a peça é, até hoje, um feito.

— Acredito que seja a única trilha sinfônica já criada para o cinema gaúcho. Será apresentada exatamente como é no filme. Isso nunca tinha acontecido. Resolvi tirar do baú — diz Celso.

O concerto contará com dois solistas: o violonista Bruno Duarte, professor de violão no Instituto Federal do RS (IFRS), e a soprano Elisa Machado, bacharel em Música pela UFRGS e professora de técnica vocal no Coro Sinfônico da Ospa.

Na segunda parte do concerto, após o intervalo, a Ospa interpretará ainda a Suíte do Bailado Alfama, do compositor português Joly Braga Santos (1924-1988).

Serviço

O quê: concerto Estética do Frio, uma homenagem a Celso Loureiro Chaves

concerto Estética do Frio, uma homenagem a Celso Loureiro Chaves Quando: sexta-feira (12), com início do concerto às 20h; antes, haverá a palestra Notas de Concerto, às 19h, com o próprio Celso

sexta-feira (12), com início do concerto às 20h; antes, haverá a palestra Notas de Concerto, às 19h, com o próprio Celso Onde: nos Complexo Cultural Casa da OSPA (CAFF – Av. Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre)

nos Complexo Cultural Casa da OSPA (CAFF – Av. Borges de Medeiros, 1.501, Porto Alegre) Ingressos : de R$ 10 a R$ 50

: de R$ 10 a R$ 50 Descontos: ingresso solidário (com doação de 1kg de alimento), clientes Banrisul, Amigo Ospa, associados AAMACRS, sócio do Clube do Assinante RBS , idoso, doador de sangue, pessoa com deficiência e acompanhante, estudante, jovem até 15 anos e ID Jovem

ingresso solidário (com doação de 1kg de alimento), clientes Banrisul, Amigo Ospa, associados AAMACRS, , idoso, doador de sangue, pessoa com deficiência e acompanhante, estudante, jovem até 15 anos e ID Jovem Bilheteria: em sympla.com.br/casadaospa ou no Complexo Cultural Casa da OSPA no dia do concerto, das 15h às 20h

em ou no Complexo Cultural Casa da OSPA no dia do concerto, das 15h às 20h Estacionamento: gratuito, no local

gratuito, no local Classificação indicativa: não recomendado para menores de 6 anos

não recomendado para menores de 6 anos Transmissão ao vivo: às 19h (Notas de Concerto) e às 20h (concerto) no canal da OSPA no YouTube

Programa do concerto: acesse aqui

Apresentação: Orquestra Sinfônica de Porto Alegre

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre Solistas: Bruno Duarte (violão) e Elisa Machado (soprano)

Bruno Duarte (violão) e Elisa Machado (soprano) Regente: Claudia Feres

Notas de Concerto

A palestra Notas de Concerto, que precede a apresentação da Ospa, será ministrada pelo próprio Celso Loureiro Chaves. Ela acontece às 19h, na Sala de Recitais, com entrada incluída no ingresso para o concerto, e conta também com transmissão online pelo canal da Ospa no Youtube. O compositor abordará aspectos da sua trajetória e também a de Joly Braga Santos e sua obra Suíte do bailado Alfama.

Sobre Celso Loureiro Chaves

São 50 anos de composição ao piano. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Nascido em Porto Alegre, Chaves é um dos nomes mais influentes da música de concerto no Rio Grande do Sul. Graduado em Arquitetura e em Composição pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e doutor em música pela Universidade de Illinois (EUA), foi professor no curso de Música do Instituto de Artes da UFRGS.

Atuou também em programas de rádios gaúchas, como crítico musical e colunista no jornal Zero Hora.

Como compositor, lançou grandes obras, como o EP Celso Loureiro Chaves, com Balada para o Avião que Deixa um Rastro de Fumaça no Céu (1980) e Estética do Frio II (2005), e a trilha sonora do filme Anahy de las Misiones (1997), do diretor Sérgio Silva.