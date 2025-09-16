Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Aniversariante ilustre
Notícia

Os 35 anos da Casa de Cultura que virou símbolo de Porto Alegre

Antigo lar do poeta Mario Quintana, o centro cultural faz aniversário em setembro. Há motivos de sobra para celebrar

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS