Os 35 anos da Casa de Cultura que virou símbolo de Porto Alegre

É um caso de amor: Porto Alegre sem a Casa de Cultura Mario Quintana não é Porto Alegre. Desde que o antigo Hotel Majestic – projetado pelo arquiteto alemão Theodor Wiederspahn e erguido em 1916 – foi transformado em centro cultural, há exatos 35 anos, o prédio se tornou símbolo da cidade. Mais do que um cartão-postal, o edifício rosado virou ícone artístico, histórico, arquitetônico e turístico da capital gaúcha.

Nada mais justo, portanto, do que a gente celebrar o aniversário como deve ser: prestigiando a programação comemorativa – 100% gratuita – e lotando todos os espaços.

Os detalhes foram anunciados no fim da manhã desta terça-feira (16) e fazem jus à celebração.

Será uma semana inteira (de 23 a 28 de setembro) de shows, espetáculos teatrais, exposições, visitas guiadas, oficinas, sarau e uma baita festa de encerramento na Travessa dos Cataventos.

Depois de tudo o que a Casa passou em 2024, com a enchente, há muito o que comemorar. O espaço vive um momento de virada, com recorde de público – 55 mil pessoas em um só mês (novembro passado) e média de 360 mil ao ano.

O complexo cultural não só superou 1m50cm de água como voltou mais forte dos 101 dias em que permaneceu fechado. Basta caminhar por lá para ver com os próprios olhos. Há obras de revitalização por todos os lados e novos espaços sendo criados ou ampliados – como a ampliação da Biblioteca Erico Verissimo, o restauro (ainda em andamento) do Teatro Bruno Kiefer e a recente inauguração da Sala Paulo Moreira.

Resiliência

Isso só foi possível graças ao esforço da equipe (liderada pela incansável Germana Konrath e por sua sucessora, Adriana Sperandir), ao apoio da Secretaria da Cultura e do governo do Estado e a recursos de instituições parceiras, como o Banrisul, que injetou R$ 2,6 milhões na recuperação pós-inundação.

Celebrar os 35 anos do lar de Quintana é aplaudir a capacidade de resiliência de um dos principais centros artísticos do país, uma casa de todas as culturas.

Para acompanhar

Em 2026, será realizada uma intensa grade de programação alusiva aos 120 anos de nascimento do patrono da Casa, Mario Quintana. Ele viveu no local por 12 anos, de 1968 até 1980.

Vale destacar

É importante destacar quem apoia a Casa de Cultura. Recentemente, a instituição ganhou patrocínio da Petrobras, que, junto dos apoios já existentes, vai garantir a ampliação da programação e a continuidade das melhorias estruturais.

Além da Petrobras, a Casa conta com patrocínio direto do Banrisul, patrocínio prata da Hyundai, Paraflu e Lojas Renner, apoio de Tintas Renner, Banco Topázio, iSend e Senior Sistemas e realização do Ministério da Cultura.

Os recursos também possibilitaram a contratação de mais de 40 profissionais regulares, em áreas como comunicação, setor educativo, produção de artes, de eventos e de teatro, equipes técnicas e de acessibilidade, que complementam o quadro de servidores da Secretaria de Estado da Cultura, à qual a Casa está vinculada.

