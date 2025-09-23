O dia em que Fernanda Abreu provou mate em Porto Alegre

Uma mulher com seu mate não quer guerra com ninguém. Thárys Guimarães / Arquivo Pessoal

Carioca da gema, Rio 40°C, Fernandinha Abreu esteve muitas vezes no Rio Grande do Sul ao longo da carreira, fazendo shows memoráveis. O mais recente deles foi no último fim de semana, em Porto Alegre, no evento O Fogo Une, pelos 10 anos do 20Barra9, com uma novidade para a cantora.

Pela primeira vez, ela provou o chimarrão gaúcho. E aprovou.

A experiência ocorreu no camarim, logo após a apresentação, por volta das 22h de sábado (20). Amiga de mais de 30 anos da artista, a produtora cultural porto-alegrense Joka Alovisi foi a responsável pela experiência.

— Perguntei à Fernanda se já tinha provado. Ela disse que não e ficou muito interessada. Então, arranjei uma cuia e uma bomba d'Os Fagundes e preparei para ela, mostrando o passo a passo. Ela deu um gole e adorou — conta Joka.

Ao lado de Ernesto Fagundes, Joka está organizando um grande evento chamado A Hora do Mate, em parceria com Neto Fagundes e Ricardo Koech, que ocorrerá na orla do Guaíba em 11 de outubro. Fernanda foi convidada a participar e aceitou — entrará ao vivo, em um telão, para participar da roda de chimarrão.

— Ela é uma querida. Levou junto a cuia, a bomba e a erva. Disse que vai me ligar quando preparar um mate em casa — diz Joka.

Resumindo: ninguém resiste a um doce amargo. Nem a diva da "cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos"...