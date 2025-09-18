Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Quem vai ganhar?
Notícia

Novo  hub de gastronomia e de diversão de Porto Alegre terá "shots" vermelho e azul para gols do Gre-Nal

Copinhos serão oferecidos no Sports Bar do empreendimento, que transmitirá a partida

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS