Novo  hub de gastronomia e de diversão de Porto Alegre terá "shots" vermelho e azul para gols do Gre-Nal

Neste domingo (21) do Gre-Nal 448, o mais novo complexo gastronômico e de lazer de Porto Alegre vai inovar. Aberto desde o último dia 12 no antigo Espaço de Cinema do Bourbon Country, o Loof - Food & Fun vai oferecer "shots" vermelho e azul para celebrar os possíveis gols do jogo.

A ação vai ocorrer no Sports Bar, que transmitirá a partida ao vivo. Se sair gol do Inter, será distribuído o "martelinho" vermelho. Se for do Grêmio, o azul. Se terminar em zero a zero, a brincadeira ficará para a próxima disputa.

Os drinques serão de xarope Vora Blue Lemonade e vodka (gremista) e de xarope Vora Cranberry e vodka (colorado).

Entre um lance e outro, o público poderá aproveitar, também, as demais novidades do empreendimento. No local, há boliche, fliperama (com jogos eletrônicos e simuladores) e até arremesso de machado – o único existente no Brasil. Há mais de 30 opções de brinquedos importados.

