Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Novidade
Notícia

Noite dos Museus terá corrida inédita pelo Centro Histórico de Porto Alegre

Com largada às 21h, o evento esportivo vai percorrer praças e monumentos em 29 de novembro, durante a nona edição da festa cultural

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS