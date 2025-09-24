Noite dos Museus terá corrida inédita pelo Centro Histórico de Porto Alegre

A previsão é que Porto Alegre encerre 2025 com mais de 80 provas de corrida, segundo o calendário da prefeitura. Não é atoa que a cidade é oficialmente reconhecida como a Capital da Corrida de Rua. Agora, esse movimento chega também à Noite dos Museus, que, em sua nona edição, terá uma corrida noturna inédita.

O evento acontecerá em 29 de novembro, com 30 espaços culturais abertos à visitação gratuita (três a mais do que em 2024), das 18h à meia-noite. A largada da corrida será às 21h, na esquina da Avenida Sepúlveda com a Mauá, no Centro Histórico.

Com percursos de 4km e 8km, a prova passará por pontos como a Praça Montevidéu — que abriga a Fonte Talavera de La Reina e o marco da cidade, em frente à antiga sede da Prefeitura, hoje Museu de Arte do Paço (MAPA). Também estará no trajeto a Praça da Matriz e os prédios do entorno, como o Palácio Piratini, a Assembleia Legislativa, o Memorial do Ministério Público, a Catedral Metropolitana de Porto Alegre e o Theatro São Pedro.

Realizada pelo Instituto Noite dos Museus em parceria com o Clube de Corredores de Porto Alegre (Corpa), a novidade seguirá as regras da World Athletics e da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). A corrida contará com categorias masculina e feminina e terá duração máxima de 80 minutos. Atletas a partir de 14 anos poderão se inscrever no percurso de 4 km, enquanto a distância de 8 km será aberta a quem tiver 16 anos ou mais. Menores de 18 anos precisarão de autorização de um responsável legal.

As inscrições custam a partir de R$ 120 no primeiro lote e serão abertas em outubro. Mais informações estarão disponíveis nas redes sociais do evento.

Serviço

O que: Noite Run, corrida da Noite dos Museus

Noite Run, corrida da Noite dos Museus Quando: 29 de novembro às 21h

29 de novembro às 21h Onde: largada na esquina da Avenida Sepúlveda com a Mauá

largada na esquina da Avenida Sepúlveda com a Mauá Quanto: a partir de R$120

a partir de R$120 Mais informações: redes sociais do evento (@noitedosmuseus)