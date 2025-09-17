Mostra na Casa da Memória relembra os 90 anos da maior exposição que Porto Alegre já viu

Com fotografias históricas, maquete, obras de arte, documentos, livros e materiais originais, a Casa da Memória Unimed Federação abre nesta sexta-feira (19), em Porto Alegre, uma mostra para marcar os 90 anos de um dos maiores eventos da história da capital gaúcha.

Trata-se da Exposição do Centenário Farroupilha, realizada em 1935 para celebrar a pujança comercial, industrial, agrícola e cultural do Rio Grande do Sul, no centenário da Revolução Farroupilha (1835-1935).

O acontecimento resultou também na criação do Parque Farroupilha (a Redenção), com decreto assinado pelo então prefeito Alberto Bins, em 19 de setembro de 1935.

Intitulada 90 de 35 – Arte, História e Arquitetura na Exposição do Centenário Farroupilha, a mostra tem curadoria de José Francisco Alves e Marco Aurélio Biermann Pinto e vai revelar alguns tesouros.

— Queremos mostrar um pouco do que aconteceu, porque é uma história muito rica. Foi algo realmente extraordinário, com cassino, concha acústica, restaurantes, parque de diversão, obras de arte. A cidade tinha cerca de 300 mil habitantes na época e viveu um momento único — destaca José Francisco.

Na mostra, será possível, por exemplo, ver fotografias ampliadas dos principais pavilhões da época e uma maquete que “reconstrói” o antigo pórtico monumental.

Toda a estrutura criada em 1935 foi provisória, com exceção do Pavilhão Cultural, na Avenida Osvaldo Aranha. Hoje, o prédio abriga o Instituto de Educação Flores da Cunha - um dos poucos resquícios daquele evento, além de estruturas do Parque da Redenção, como o mirante e o café do lago e a estátua do Gaúcho Oriental.

Obras de arte

A exibição na Casa da Memória contará, também, com obras de artistas que participaram do Pavilhão Cultural, como Fernando Corona, Angelo Guido, Nelson Boeira Faedrich e Francisco Bellanca. Além disso, pela primeira vez, será exibida uma escultura de Marcos Bastos, também expositor do evento.

Haverá, ainda, reproduções impressas em 3D de partes do Monumento a Bento Gonçalves, de Antônio Caringi, a principal obra de arte encomendada para a exposição. As peças foram escaneadas pelo Laboratório de Design e Seleção de Materiais da UFRGS antes do furto no monumento, ocorrido há alguns anos.

Também estarão em exibição reproduções impressas em 3D de medalhas comemorativas e uma réplica em tamanho reduzido da estátua do Gaúcho Oriental, inaugurada na Redenção para o Centenário Farroupilha.

Em vitrines, a mostra apresentará livros, catálogos, documentos, medalhas comemorativas e outros materiais originais, resguardados no Arquivo do Memorial da Câmara Municipal de Porto Alegre, no Instituto Histórico e Geográfico do RS, na Faculdade de Arquitetura da UFRGS e em acervos privados.

Vale prestigiar.

