Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Histórico
Mostra na Casa da Memória relembra os 90 anos da maior exposição que Porto Alegre já viu

Realizada em 1935, a Exposição do Centenário Farroupilha foi um marco na cidade e envolveu, também, a criação do Parque da Redenção

