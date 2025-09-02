Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Para não esquecer
Notícia

Mostra "Inventário da Inundação", na Casa de Cultura Mario Quintana, rememora catástrofe climática

Exposição apresenta 28 crônicas de Nora Prado ilustradas por Zoravia Bettiol, artista que completa 90 anos em 2025

