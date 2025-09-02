Mostra "Inventário da Inundação", na Casa de Cultura Mario Quintana, rememora catástrofe climática

Convém não esquecer, ainda que a gente preferisse deixar tudo para trás. Relembrar a catástrofe (e as mudanças climáticas em curso) serve para prevenir, alertar, advertir, mudar. E a arte faz parte disso.

Abre nesta quinta-feira (4), na Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, a mostra Inventário da Inundação, resultado de uma parceria artística entre mãe e filha: Nora Prado e Zoravia Bettiol, que completa 90 anos em 2025.

Nora escreveu 28 crônicas no auge da enchente que atingiu Porto Alegre e o Rio Grande do Sul em maio de 2024. Zoravia ilustrou os textos com desenhos a lápis de cor e nanquim.

A exposição conta ainda com videoarte da Oito e Meio Filmes, de Natalia Pimentel e Frederico Restori, assim como um livro, que será editado com as crônicas e obras da dupla.

Todas as atividades são abertas e gratuitas e haverá encontros e palestras para estudantes e o público em geral.

Serviço

O quê: mostra Inventário da Inundação – exposição, crônicas, videoarte e palestras

Abertura: dia 4 de setembro, quinta, às 18h

Visitação: de 4 de setembro a 12 de outubro

Onde: Galeria Augusto Meyer, na Casa de Cultura Mario Quintana - Rua dos Andradas, 736 - 3º andar