Morre Clarice Chwartzmann, assadora que formou mais de 3 mil mulheres na arte do churrasco

Clarice, onde gostava de estar: perto do fogo. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Apaixonada pela cozinha do fogo, assadora de mão cheia e professora de churrasco responsável por formar mais de 3 mil mulheres, Clarice Chwartzmann morreu na noite deste sábado (13), em decorrência de insuficiência cardíaca.

Ela sofreu um infarto no Ceará, na última segunda-feira (8), e chegou a ser levada para a UTI do Hospital Osvaldo Cruz, em São Paulo, mas não resistiu. Deixa as irmãs, Lilian, Flavia e Luciana, os cunhados Marcelo Aisen e Mauro Dorfman, oito sobrinhos (Maria Luisa, Joao Pedro, Max, Alice, Cecilia, Leo, Alexandre e Juliana) e a namorada, Liliam Chagas. Aos sobrinhos, deu ensinamentos e o legado do fogo — eles eram (são) loucos por ela.

O corpo de Clarice será cremado neste domingo (14) em uma cerimônia íntima na capital paulista. A família planeja, também, fazer uma despedida em Porto Alegre. As informações serão divulgadas assim que possível.

A partida deixa um vazio e a sensação de que a vida é um sopro. Clarice, que já foi matéria de capa do caderno Donna, de Zero Hora, e colunista do Destemperados, tinha 60 anos. Embora já enfrentasse problemas cardíacos, a partida precoce pegou de surpresa amigos e familiares.

Conhecida por ensinar os segredos da churrasqueira para o público feminino e por realizar grandes eventos envolvendo a rica culinária gaúcha, Clarice aprendeu a dominar os espetos com o pai, Nahum.

Rodeado de mulheres em casa, em Passo Fundo, o comerciante e assador oficial da família de quatro filhas escolheu a menina serelepe (desde sempre vidrada na churrasqueira) como ajudante. Na adolescência, ela já dominava a técnica que, três décadas mais tarde, transformaria em profissão. Era publicitária de formação, graduada na Famecos (PUCRS), mas encontrou nas brasas o propósito de vida.

— A ideia de trazer as mulheres para dentro desse reduto masculino surgiu em 2014. Na época, nenhuma das minhas amigas fazia churrasco, e eu achava que isso tinha de mudar. Não queremos ser melhores do que os homens. Queremos apenas poder fazer, de igual para igual — contou-me Clarice, em uma das tantas entrevistas que me concedeu.

Fui sua aluna. Em setembro de 2022, fiz aula de churrasco com ela. Foi uma experiência incrível ao redor do fogo, com um grupo de mulheres atentas e felizes. Impossível esquecer.

De um jeito leve e único, Clarice rompeu fronteiras. Viveu em São Paulo por alguns anos e conquistou espaço. Foi jurada no quadro “É de casa na brasa”, do programa “É de casa”, da TV Globo, e do “Cozinheiros em ação”, da GNT, onde também participou do Saia Justa e do Tempero de Família, cozinhando com Rodrigo Hilbert. Passou a ensinar o que sabia em eventos, palestras e consultorias.

Foi consultora do projeto Porto Alegre - Capital Mundial do Churrasco e, em janeiro deste ano, lançou o livro Do zero à magia da brasa: o guia essencial do churrasco. Em linguagem simples, falou de tudo o que é importante para um resultado perfeito na churrasqueira, mesclando dicas práticas, técnicas e um olhar afetivo.

Afeto, aliás, era a marca de Clarice. Amiga leal, esteve sempre ao lado de quem cruzou o seu caminho.

Antes de virar mestre do assado, trabalhou durante anos com Eva Sopher na interminável obra do Multipalco, auxiliando na dura missão de captar recursos para o sonho que parecia impossível.

Clarice costumava contar que viu a pedra fundamental ser fincada no chão, na cratera aberta ao lado do Theatro São Pedro. E ela estava lá quando o complexo cultural finalmente foi concluído, em março deste ano, vibrando e exaltando a memória de Dona Eva.