"Monstrinhos" de Porto Alegre "invadem" pontos turísticos de Lisboa

Depois de superar os prejuízos da enchente em Porto Alegre, Celo Pax, um dos mais expressivos artistas da cena urbana da Capital, leva sua arte para Lisboa, em Portugal. Ou melhor: para LisPoa.

Explico: LisPoa é uma cervejaria porto-alegrense instalada desde 2022 no bairro Arroios, o mais multicultural da capital portuguesa. Como gaúcho que é gaúcho não esquece do RS, Luciana Borba e Tárlis Schneider, o casal por trás da marca (mistura de bar com fábrica), convidou Celo Pax (Marcelo Saraiva Bardaji) para expor no local.

— A gente sempre curtiu o trabalho dele e tê-lo aqui também é uma forma de manter a conexão com Porto Alegre — conta Lu.

Celo é autor de um clássico: o famoso “monstrinho” de POA, criatura multicolorida com a boca cheia de dentes desenhada em cenários simbólicos da cidade. É a marca registrada do artista, que, em homenagem aos amigos “lispoetas”, criou obras exclusivas, com o bicho na cervejaria e em pontos turísticos da cidade (até dentro de um pastel de nata, ora pois!).

O monstrinho não resistiu e mergulhou no pastel de nata! Celo Pax / Celo Pax

— Minha intenção foi mostrar essa criatirua do imaginário urbano porto-alegrense passeando em Lisboa. É isso: posso dizer que trouxe o monstro para passear comigo — brinca o autor.

As obras vão ficar expostas na LisPoa até o fim de outubro, onde também podem ser adquiridas (já estão quase todas vendidas). O valor das vendas ficará com o artista, que foi atingido pela enchente de 2024 — Celo teve o ateliê alagado por 30 dias, no 4º Distrito, e acabou recomeçando no Centro Histórico. Ele e seus monstrinhos são, também, sobreviventes.

