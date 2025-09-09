Minhas cinco dicas de turismo no novo Caderno Viagem de ZH

Abaixo, confira o mosaico de sugestões. Darius Pippi, Flow Films, Juliana Bublitz, Lisielle Zanchettin e Leonardo Oliveira / Divulgação e Agência RBS

Impossível falar de turismo, na edição de relançamento do Caderno Viagem, e não mencionar o Rio Grande do Sul.

Costumo dizer que não precisamos ir longe (muito menos cruzar o oceano) para encontrar o local perfeito para as férias. Há opções para todos os gostos e bolsos e há muito o que conhecer, desbravar e prestigiar no nosso quintal.

Em 2024, lancei uma série chamada Lugar para visitar no RS, com 35 dicas. Neste espaço, relembro algumas delas e incluo novas sugestões, que assino embaixo, em cinco regiões do RS. Boa viagem!

Veja o vídeo

1) A missão: Ruínas de São Miguel

Destino histórico imperdível. Darius Pippi / Divulgação

Em 2026, serão celebrados os 400 anos das Missões. Quer desculpa melhor para revisitar ou conhecer os vestígios dos Sete Povos? A história está lá, à espera de olhos atentos.

A dica é tirar um fim de semana para o Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo, as famosas ruínas de São Miguel, de 1745.

Da Capital, são 500 quilômetros. Se não quiser dirigir, há voos diretos da Azul (1m20min de viagem) e ônibus (“leito-cama” da Ouro e Prata) até Santo Ângelo, cidade vizinha.

Hospede-se no Tenondé Park Hotel, ao lado das ruínas. Dá para curtir o lugar (com piscina, esportes, restaurante e varanda bonita) e ir caminhando até o sítio.

Leia Mais Plano para alavancar as Missões como grande destino histórico, turístico e cultural é golaço para o RS

Dica de ouro

Não perca o Espetáculo Som e Luz, apresentado nas ruínas todos os dias, às 20h. Para saber mais, siga @visitesaomiguel no Instagram.

2) Gramado e Canela além do óbvio

A paz da Monã Vivências. Juliana Bublitz / Agencia RBS

No principal destino turístico do RS, a pedida é sair do óbvio e curtir um fim de semana na zona rural de Gramado e Canela.

Depois de uma passadinha no Centro, reserve o sábado para o Olivas de Gramado. Faça o tour na propriedade, beba chope de oliva e curta um almoço tardio. O pôr do sol tem música e vista incrível.

No domingo, vá à Monã Vivências, refúgio de sossego no interior de Canela, com comida raiz da chef Arika Messa.

Dica de ouro

Hospede-se no Wood, primeiro hotel especializado em turismo do sono no Brasil. Mas atenção: é só para adultos (não aceita crianças).

3) A história viva em Pelotas

O charme da Charqueada de Santa Rita. Leonardo Oliveira / Arquivo Pessoal

Quer um destino histórico no Sul? Vá a Pelotas. Hospede-se na charmosa Charqueada de Santa Rita e tire um dia para a Charqueada São João, onde há almoço típico, passeio de barco e visita guiada.

Ambas preservam a antiga arquitetura. Além de pousada, a Santa Rita abriga museu e tem um deque no canal São Gonçalo. A São João foi cenário da série A Casa das Sete Mulheres e do filme O Tempo e o Vento.

Dica de ouro

Aproveite para comprar doce na confeitaria Imperatriz e bebericar um “passadinho” no tradicional Café Aquários, no Centro.

4) Vinho e passeio de Trem no Pampa

Vale só pela paisagem! Flow Films / Divulgação

Vale brindar (literalmente) a nova rota turística da Fronteira Oeste. Em Livramento, embarque no Trem do Pampa, com direito a música regional e vinho.

O comboio vai até a Vinícola Almadén, onde há passeio guiado e degustação. No local, fica o primeiro free shop em vinícola do país, com desconto de 30% nas garrafas.

Dica de ouro

Os passeios ocorrem apenas às sextas, aos sábados e domingos. Compre o pacote com antecedência em tremdopampars.com.br .

5) Quarta Colônia sem estresse

Igreja Corpus Christi, em São João do Polêsine. Lisielle Zanchettin / Agencia RBS

Se você prefere ser levado pela mão, a dica é o tour Essência da Quarta Colônia, na Região Central.

O pacote de cinco dias foi criado pela Viaggio Quarta Colônia com a CVC. Passa por locais como Silveira Martins (com almoço italiano), Vale Vêneto, em São João do Polêsine, e termina no Parque Termas Romanas.

É uma região linda, pouco explorada.

Dica de ouro