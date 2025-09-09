Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Destino: RS
Notícia

Minhas cinco dicas de turismo no novo Caderno Viagem de ZH

Escolhi lugares em diferentes regiões do Rio Grande do Sul

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS