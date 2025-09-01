Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Quebrando preconceitos
“Meu gauchismo está sempre comigo”, diz Valéria Barcellos

Cantora apresenta show "Missioneira - Clássicos do Cancioneiro Gaúcho" no Teatro Simões Lopes Neto

