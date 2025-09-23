Marca oficial de doces do Natal Luz de Gramado vai dar guloseimas a 2 milhões de visitantes

Gramado promete mais uma festa marcante. Cleiton Thiele / Divulgação

No ano em que completa quatro décadas, o Natal Luz de Gramado promete fazer a alegria de adultos e crianças não apenas com os tradicionais espetáculos e desfiles encantados, mas também com guloseimas.

A Docile, de Lajeado, será a marca de doces oficial do evento e estará presente nas mais de 80 atrações gratuitas apresentadas em diferentes pontos da cidade.

A escolha é um golaço do Natal Luz, não só pela qualidade dos produtos, mas por se tratar de uma empresa com DNA gaúcho e fábrica no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas por enchentes nos últimos anos.

A marca prevê a distribuição de doces (e de gentilezas) para os 2 milhões de visitantes esperados entre 23 de outubro a 18 de janeiro de 2026. Na ocasião, os produtos estarão embalados em pacotes personalizados com o selo de "Doce Oficial do Natal Luz".

Durante as famosas paradas ao estilo Disney, conhecidas no Brasil inteiro, os espectadores receberão os doces de personagens do desfile. Na Vila de Natal, o Papai Noel também entregará as doçuras como forma de cortesia.

O Natal é um período mágico, quando as pessoas redirecionam seu foco para fazer e desejar o bem. É um contexto de encantamento muito alinhado ao nosso propósito. Em Gramado, teremos a oportunidade de mostrar que pequenos gestos podem, sim, fazer a diferença. JAQUELINE HARTMANN Gerente de Marketing da Docile

O movimento integra a campanha “Gentileza Muda Tudo”, lançada em agosto pela marca, com a skatista e medalhista olímpica Rayssa Leal como estrela. O objetivo é aproximar ainda mais a Docile dos consumidores e consolidar seu posicionamento de mercado.

Sobre a Docile

No mercado há mais de 30 anos, a Docile tem fábricas em Lajeado, no RS, e em Vitória de Santo Antão, no Pernambuco. Está presente no Brasil e em mais de 80 países, a Docile é uma empresa 100% brasileira e a principal exportadora do segmento no país.