Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Reconstrução
Notícia

Mais de 20 mil pessoas são esperadas em festival no 4º Distrito de Porto Alegre

O Quarto POA ocorre no próximo dia 28, das 14h à meia-noite, com sete palcos

Zero Hora

