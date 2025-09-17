Mais de 20 mil pessoas são esperadas em festival no 4º Distrito de Porto Alegre

Festival já teve outras duas edições. Emmanuel Denaui / QuartoPoA / Divulgação

Houve quem acreditasse que a enchente de 2024 decretaria o fim do 4º Distrito como polo de inovação e cultura de Porto Alegre. Um ano e meio depois, são vários os exemplos de empreendimentos que se reergueram e reafirmam a força da região. Agora, um festival cultural promete mobilizar o local.

O Quarto POA ocorre no próximo dia 28, das 14h à meia-noite. A expectativa é reunir mais de 20 mil pessoas, segundo a organização. Serão sete palcos, espalhados por bares e espaços como Fuga, Patrimônio, Alcabar, 4Beer Cerveja e Cultura, Cortex, Nosso Tap Room e o Largo da Chosen.

A lista de atrações conta com nomes como Maskavo, Rosa Tatooada, Comunidade Nin-Jitsu, Bibiana Petek, Volto Pra Te Ver, Tonho Croco Trio, Teo & os Camaleões, Maria do Relento e a bateria da Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina.

— Esta foi uma das regiões mais atingidas pela enchente do ano passado e isso afetou profundamente bares, negócios e a vida de muitas pessoas. O Festival é uma forma de devolver esperança, visibilidade e impulsionamento direto na economia local, ainda em reconstrução — afirma Wayner Bechelli, fundador do Quarto POA.

Uma das novidades desta edição (será a terceira) é a operação especial de mobilidade urbana. Por meio de uma parceria com empresas de ônibus interestaduais, haverá transporte direto do Vale dos Sinos para Porto Alegre, além de veículos que circularão entre os bairros do 4º Distrito.

Além dos shows, a programação contempla feiras de rua, intervenções artísticas, exposições e experiências gastronômicas, reunindo diferentes públicos. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Sympla — a compra de uma entrada dá direito a acessar todos os espaços do festival.

Serviço

O que: Festival Quarto POA

Festival Quarto POA Quando: 28 de setembro, das 14h à meia-noite

28 de setembro, das 14h à meia-noite Onde: 4ª Distrito de Porto Alegre

4ª Distrito de Porto Alegre Ingressos: pela plataforma Sympla, a partir de R$ 30.