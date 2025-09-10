Maior e mais antiga do Brasil, Cavalgada das Prendas de Cambará do Sul terá 500 cavaleiras

Considerada a maior e mais antiga do gênero no Brasil, a Cavalgada de Prendas de Cambará do Sul chega à 22ª edição no próximo sábado (13). E é grande mesmo: são esperadas cerca de 500 cavaleiras.

O evento, que busca fortalecer o papel da mulher na cultura regional, já virou tradição, e não é por menos. Há anos, atrai o interesse feminino e mostra que elas podem e devem estar onde quiserem — inclusive domando um potro.

A cavalgada de prendas representa a força e a identidade da mulher gaúcha. Somos protagonistas da nossa história. CLÁUDIA RAMOS MONTEIRO Uma das organizadoras da cavalgada

A programação terá início às 7h, na Casa do Turista (leia os detalhes abaixo), e, antes de percorrer os Campos de Cima da Serra, as gurias receberão a bênção de um padre. O almoço será no Parque de Rodeios Gilberto de Zorzi, e a função termina no fim da tarde, com desfile de encerramento e Chama Crioula.

Ao final de cada edição, a turma já começa a organizar a próxima.

O evento começou em 2000 como um passeio entre amigas e cresceu ao longo dos anos. A cada retorno, mais participantes, de todas as idades e de todos os rincões (do RS, do Brasil e até de outros países), somam-se à cavalgada.

Serviço

O quê: 22ª Cavalgada das Prendas

Quando: sábado, 13 de setembro

Onde: Cambará do Sul

Horários:

7h: inscrições e café da manhã na Casa do Turista, na Av. Getúlio Vargas, 1.557. Para participar, é preciso levar 1kg de alimento não perecível e apresentar comprovação de que o cavalo está liberado sanitariamente (exame de anemia, vacina contra Influenza e a GTA - Guia de Trânsito Animal)

8h30min: benção do padre e início da cavalgada

13h: almoço no Parque de Rodeios Gilberto de Zorzi