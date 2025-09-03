Luta de empresário gaúcho pela cura de câncer infantil agressivo é destaque na Fox News

Fernando Goldsztein lidera a ONG Medulobastoma Initiative (MBI). Reprodução / Fox News

O trabalho incansável do empresário gaúcho Fernando Goldsztein na luta pela cura de um tipo agressivo de câncer infantil ganhou projeção internacional.

À frente da Medulobastoma Initiative (MBI), ONG criada em 2019 para financiar pesquisas sobre a doença, Fernando contou sua história ao vivo, na Fox News, rede de TV dos EUA, na última segunda-feira (1º) (veja o vídeo no fim do texto).

A visibilidade é importante para angariar apoios.

A reportagem destacou o "pai que lidera esforço internacional para encontrar cura para tumor cerebral do filho". Frederico foi diagnosticado com um tumor cerebral aos nove anos. O meduloblastoma é o mais comum em crianças, mas ainda é raro. Apenas cinco em cada um milhão são diagnosticadas com a doença a cada ano, o que tem dificultado a obtenção de financiamento para novas pesquisas.

— Infelizmente, o Frederico teve uma recaída. Os médicos me disseram na época que não havia nada a fazer para salvar meu filho, que eu deveria voltar para casa e passar um tempo com ele — relatou Fernando, em inglês, na televisão norte-americana.

Desde então, o empresário assumiu a missão de encontrar uma cura para Frederico, que ainda luta contra um meduloblastoma recorrente aos 18 anos. Dois anos após o retorno do câncer no filho, Fernando lançou a MBI, junto do médico Roger Packer, um dos principais pesquisadores da área no mundo, no Hospital Nacional Infantil de Washington.

— Estamos tentando encontrar uma cura para esta doença o mais rápido possível. É um modelo que une as melhores mentes da área — disse o empresário, que reuniu mais de uma dúzia de laboratórios do mundo todo.

Como Fernando destacou na Fox, 100% das doações feitas ao MBI são destinadas a pesquisas e ensaios clínicos para ajudar crianças como Frederico. Ele contou, por fim, que seu filho está bem graças a muitas das novas pesquisas que estão sendo realizadas.

— Ele é um caso isolado, mas sabemos que esse tipo de tumor volta, então estamos correndo contra o tempo. E é por isso que estamos agindo rápido para salvá-lo e salvar milhares de outras crianças — disse Fernando.