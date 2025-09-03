Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Luta de empresário gaúcho pela cura de câncer infantil agressivo é destaque na Fox News

Desde 2019, Fernando Goldsztein lidera a ONG Medulobastoma Initiative (MBI), para salvar seu filho e outras crianças acometidas pela doença

