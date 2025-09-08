"Louvo quem em setembro se pilcha. É sinal de respeito", diz Edson Dutra, de Os Serranos

São quase 60 anos de nativismo, de muita milonga, chamamé, vaneira e bailanta. Tive a honra de abrir o mês de setembro, no Perimetral Podcast, com Os Serranos.

Nascida em Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra, a banda é um ícone do tradicionalismo gaúcho. Já tocou em todo o Rio Grande do Sul, no Brasil e no exterior.

Foi pioneira em muitos sentidos: na iluminação de shows, no uso de gelo seco e na compra de um ônibus para levar os artistas, mas nunca perdeu a essência.

Agora, se prepara para um novo espetáculo, o baile Uma Noite Gaúcha, no Teatro Feevale, em Novo Hamburgo, no próximo dia 10 de setembro (leia os detalhes no fim da entrevista).

Confira a seguir, alguns trechos da entrevista concedida nesta semana.

Como foi o início dos Serranos?

Cheguei a Porto Alegre em 1967 para estudar, e tinha um amigo chamado Frutuoso Araújo, que era parceiro do CTG, que também veio. Na época, ele devia ter uns 17 anos e eu, uns 14. Um belo domingo, fui para a Rua da Praia ver as novidades, e a gente se encontrou. Decidimos tocar gaita juntos e trocamos endereços. Depois, em setembro daquele ano, um primo me disse que tinha um grupo da ETA (Escola Técnica de Agricultura) de Viamão chamado Night Boys, de Jovem Guarda, que queria fazer um baile na Semana Farroupilha, só que o tecladista não sabia nenhuma música gaúcha.

E aí?

Ele me perguntou assim: "Tu não aceitas? Vais ganhar uns pilas!" Eu nunca tinha tocado em baile. Perguntei se podia levar um amigo. Aí falei com o Frutuoso, e ele aceitou. Nós já tínhamos 33 músicas bem ensaiadas na gaita. Fomos lá, demos uma passada com esses músicos e, à noite, tocamos no baile da ETA, mas ainda sem nome Os Serranos e com uma banda de Jovem Guarda nos acompanhando.

E como viraram Os Serranos?

Daí vieram as férias grandes, como chamamos as férias de verão. Fomos para Bom Jesus e estávamos conversando com o pessoal do CTG Presilha do Rio Grande. De repente, o patrão perguntou assim: "Ô, Edson, vocês que são músicos, que artistas vocês acham que nós devemos contratar para a Semana Farroupilha de Bom Jesus?" Respondi: "Por que o senhor não contrata Os Serranos?"

E ele já conhecia o grupo?

Nós já tínhamos dado um nome, mas só entre nós, só entre o Frutuoso e eu. Blefei com ele, que quis saber quem eram Os Serranos. Respondi: "Frutuoso Araújo e eu. Já tocamos baile em Viamão e em Porto Alegre." Aí já era era um currículo, né? Foi assim o nosso primeiro baile em Bom Jesus, em 20 de setembro de 1968.

Vocês foram pioneiros em muitos aspectos, né? Foram os primeiros a usar efeitos de luz?

Sim. Todos os bailes gaúchos, em termos de iluminação, eram iguais, ou seja, a iluminação do público era a mesma do palco. Os grupos de Jovem Guarda já tinham uma iluminação diferenciada. Nós queríamos algo novo, que a a iluminação fosse uma moldura para Os Serranos, mas isso não existia na música gaúcha. Aí, o meu irmão, Everton Toco, que estava começando a estudar engenharia elétrica, providenciou tudo. Ele colocava uma lâmpada embaixo de cada um. Também tinha luz negra, um globo espelhado. E nós que começamos com gelo seco.

E como foi a reação dos CTGs?

Muitos patrões diziam: "Não, aqui não é boate, não pode apagar luz, não pode apagar luz de maneira nenhuma." E nós os convencíamos de que era apenas um plus durante o nosso baile, que era um espetáculo de música tradicional gaúcha.

Vocês foram o primeiro grupo gaúcho a usar gelo seco?

Sim. Meu irmão pegou um tonel, fez duas aberturas, e pegou umas mangueiras que saíam de trás do palco. Aí nossos dois técnicos, atrás da bateria, mergulhavam um balde com gelo seco dentro da água fervente, e dava aquela reação, vinha toda aquela fumaça para cima do palco. Ora, isso causava uma estranheza enorme nas pessoas, e nós íamos tocando as músicas clássicas do nosso gauchismo.

Depois veio o primeiro ônibus...

Em 1976. E depois veio o segundo, tudo zero quilômetro. O pai ficou preocupado em Bom Jesus nos ligou: "Vocês compraram um ônibus? Eu não acredito. Como é que vocês vão pagar isso? Vocês não têm nem apartamento para morar em Porto Alegre." Aí eu digo: "Pai, a minha parte e a do Toco já está paga. Só está financiada a parte do nosso colega Valmir Pinheiro." Em dois anos, ele pagou a parte dele e nós quitamos. Depois veio o primeiro Scania, com 14 metros de comprimento, escrito fora a fora Os Serranos, em branco. Era um ônibus lindo, lindíssimo para a época.

Como foi chegar aos Estados Unidos?

Uma senhora de Santa Catarina tinha uma empresa chamada Floripa Productions, e nós sempre tocávamos lá. Ela se mudou para a Flórida e começou a levar artistas do Brasil para fazer espetáculos nos Estados Unidos. Ela era muito fã dos Serranos e perguntou se nós poderíamos ir. Acertamos no cachê e fomos. Foram duas turnês, em 2003 e 2005. Tocamos em Washington DC, Boston, Miami e ao redor de Nova York.

Edson, vocês são muito associados ao nativismo clássico, né? Você estão longe dos modismos. O que acham de movimentos como a Tchê Music?

Tinha uns colegas na gravadora Acit que haviam saído do Garotos de Ouro e fundaram o grupo Tchê Garotos. Faziam e ainda fazem grande sucesso. Quase desmancharam o grupo, mas depois depois voltaram, são queridos, talentosos colegas. Eles começaram a partir de uma inovação que um grande guitarrista aqui de Cruz Alta, chamado Bonitinho, Juliano Trindade, passou a trazer para dentro do contexto da música gaúcha. Uma batida diferente de guitarra, que dava um embalo diferente. A juventude se identificou com aquilo, uma vaneira destorcida, um outro tipo de vaneira, mas que também chamavam de vaneira. Já a bateria era um pouco diferente. E aí começaram a trazer temas não tão tradicionalistas.

Isso te incomoda?

Não, nunca me incomodou. O nosso mercado sempre continuou. Só que nós sempre dizíamos assim, ó: "Os Serranos é um conjunto que se orgulha de ser e permanecer gaúcho". Por quê? Porque quem contrata Os Serranos sabe o que vai ter. E os colegas, na época, por estarem criando algo novo, muita gente os hostilizou. Eles eram anjinhos em alguns CTGs e eram "diabos" em outros, porque estavam fazendo uma música que o pessoal não entendia. Não era tradicional. A gravadora Acit, muito atenta aos movimentos culturais, como toda gravadora devia ser, os convidou para criar um movimento, para que a música gaúcha, na imaginação deles, atingisse todo o Brasil.

A Tchê Music?

Isso aí. O Tchê Garotos foi embora para São Paulo e tirou a pilcha.

Tu achaste certo?

Eu não posso opinar, porque é uma coisa muito pessoal deles, né? Eu sou amigo de todos.

O Giovani Grizotti escreveu um texto, não faz muito tempo, falando do preconceito com os "gaúchos de setembro", que só se conectam à cultura gaúcha na Semana Farroupilha. Como é que vocês veem isso?

Eu louvo quem em setembro se pilcha. É sinal de respeito à tradição gaúcha. Então não eu não vou crucificar ninguém. É uma demonstração de que ama o Rio Grande, aí alguém diria: "Só ama o Rio Grande em setembro?" Mas ninguém sabe como ele é em casa, que música que ele ouve.

Recebi aqui a Shana Müller, que falou sobre o machismo em letras de músicas tradicionalistas. Qual é a tua posição?

Teve uma música que ganhou um festival, chamada Morocha (uma das maiores polêmicas do tradicionalismo, na Coxilha Nativista de 1984, em Cruz Alta, que dizia "Aprendi a domar amanunciando égua, e, para as mulheres, valem as mesmas regras"), que o autor se exacerbou. Recebeu uma resposta no mesmo nível com a música Morocha Não, do Leonardo. Depois, teve mais adiante uma letra (da música Ajoelha e Chora) que até o Tchê Garotos gravou, que dizia "quanto mais eu passo o laço, muito mais ela me adora". Isso aí, eu jamais, como compositor... Nada a ver com que o autor escreveu aí. Como eu disse, sou amigo de todos, sou colega de todos, respeito toda forma de arte, mas o gaúcho nunca foi, nunca tratou a mulher dessa forma.

O show no Teatro Feevale

No próximo o dia 10 de setembro, às 21h, Os Serranos subirão ao palco do Teatro Feevale, em Novo Hamburgo, com o espetáculo Uma Noite Gaúcha – uma imersão musical nas raízes e na identidade do Rio Grande do Sul.

Será, segundo o grupo, o primeiro show de “banda de baile” no teatro.

Prestes a completar 57 anos de carreira, o conjunto fundado por Edson Becker Dutra em 1968 é referência na música regional e carrega em seu histórico mais de 30 álbuns, três discos de ouro e duas indicações ao Grammy Latino.

No repertório, a turma vai tocar sucessos como De Chão Batido, Criado em Galpão e Tordilho Negro.