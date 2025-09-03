Livraria da Travessa terá homenagem a Luis Fernando Verissimo na inauguração em Porto Alegre

A celebração será para convidados, à noite, com coquetel e lançamento da coleção “Dose Única” (Editora Vitrola), que apresenta edições casadas de Martha Medeiros e LFV. A patrona da Feira do Livro de Porto Alegre estará presente para uma sessão de autógrafos.

A coleção reúne textos curtos de Martha e LFV. O livro dela celebra os 40 anos da autora, com curadoria de Maria Amélia Dalvi e ilustrações de Daniel Kondo. Já a edição de Luis Fernando foi organizada por seus filhos, Pedro e Fernanda, que selecionaram crônicas e desenhos do autor em uma proposta afetiva e renovada.

Para o público em geral, a livraria estará aberta antes, a partir das 10h do mesmo dia.

No sábado, dia 13, a programação inclui a contação da história infantil "Tem festa na floresta", com Paula Taitelbaum, às 16h, e às 19h, uma conversa especial com o escritor e historiador Eduardo Bueno, o Peninha, sobre Porto Alegre, suas histórias e suas livrarias.

No domingo, dia 14, às 17h, acontece o encontro “Me indica um livro? Os segredos da curadoria literária e editorial”, em que a jornalista, escritora e mediadora de leitura Fê Pandolfi conversa com Rodrigo Rosp, editor e cofundador da Dublinense, e com o escritor Eduardo Krause.

Em uma troca franca e cheia de causos, o trio vai desvendar o panorama da leitura na atualidade — e, claro, indicar livros que vão muito além do hype.

Na segunda-feira, dia 15, às 19h, será lançado Sempre é Outra Superfície, estreia literária de Sandra Ling (Editora 7Letras), que une poesia e artes visuais em diálogo contínuo entre palavra e imagem.

Programação

12/9 (sexta, 19h) – Coquetel de inauguração + lançamento da coleção Dose Única (Editora Vitrola), com livros de Martha Medeiros e Luis Fernando Veríssimo – homenagem ao autor

13/9 (sábado, 16h) – Contação de histórias Tem festa na floresta com Paula Taitelbaum

13/9 (sábado, 19h) – Conversa com Eduardo Bueno: Porto Alegre, suas histórias e suas livrarias

14/9 (domingo, 17h) – Encontro “Me indica um livro? Os segredos da curadoria literária e editorial”, com Fê Pandolfi, Rodrigo Rosp e Eduardo Krause

15/9 (segunda, 19h) – Lançamento de Sempre é Outra Superfície, de Sandra Ling (Editora 7Letras)

Onde fica