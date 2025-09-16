Livraria da Travessa vende 4,6 mil livros no primeiro fim de semana; saiba qual foi o primeiro da lista

Projetado por Bel Lobo, o lugar é um charme. Livraria da Travessa / Divulgação

Em apenas três dias, a Livraria da Travessa, inaugurada na última sexta-feira (12) no Shopping Iguatemi, em Porto Alegre, vendeu 4,6 mil livros.

Quem disse que brasileiro não lê? No Rio Grande do Sul, ao que parece, o interesse pela literatura segue vivo. Ao menos foi isso o que se viu na nova loja da rede mais tradicional do Brasil, a 15ª do grupo.

— De todas as inaugurações que já fizemos, foi a mais calorosa e receptiva. A livraria lotou. Estamos muito felizes com a acolhida em Porto Alegre — diz Rui Campos, fundador da rede, nascida em 1975.

A Travessa tem lojas no Rio de Janeiro, onde tudo começou, em São Paulo, em Brasília e em Lisboa, Portugal.

Gerido pela jornalista e tradutora Eunice Gruman, o espaço na capital gaúcha tem 400 metros quadrados e ficou lindo. Chamam atenção o pé direito alto, a iluminação especial, as cores, as prateleiras do piso ao teto, as passarelas suspensas e a área infantil.

De sexta-feira (12) até a última segunda (15), uma programação especial contribuiu para atrair o público, com lançamentos e rodas de conversa.

Campeão de vendas

Na estreia, o livro mais vendido foi um box: o primeiro da coleção Dose Única (Vitrola Editora), com textos de Martha Medeiros, patrona da Feira do Livros de Porto Alegre, e Luis Fernando Verissimo, que morreu no último dia 30.