Liderado por chef gaúcha, restaurante frequentado por FHC, Jô Soares e Pedro Bial faz 30 anos

Carla Pernambuco é um fenômeno. Formada em artes cênicas na UFRGS, saiu de Porto Alegre aos 22 anos, cursou jornalismo em Brasília, atuou em grandes jornais, formou-se chef de cozinha em Nova York e voltou ao Brasil para fundar um dos restaurantes mais queridos e longevos da capital paulista.

É o Carlota, que completou 30 anos de história e boa mesa nesta semana. A convite da chef porto-alegrense, estive no jantar de celebração, na noite da última quarta-feira (24), em São Paulo, e entendi por que um restaurante de bairro — com jeito de casa de família e "cozinha da mama" — virou objeto de desejo e ponto de encontro de artistas, intelectuais, políticos e ícones da moda.

Não é força de expressão: entre os habitués do charmoso casarão branco na Rua Sergipe, estão Fernando Henrique Cardoso, Pedro Bial, Renata Lo Prete, Marisa Orth, Miguel Falabella, Luciano Huck, Alexandre Herchcovitch e Costanza Pascolato.

A papisa da moda, colunista da Vogue e autora de best-sellers sobre estilo e elegância, indicou o lugar em artigo recente publicado no jornal londrino Financial Times. Não foi por acaso. O Carlota segue no auge, mesmo três décadas depois.

De mansinho, Carla assumiu a dianteira de uma geração de chefs mulheres, numa época em que a profissionalização ainda engatinhava no Brasil e era majoritariamente masculina. Ao lado de nomes como Emmanuel Bassoleil e Claude Troisgros, ela conquistou espaço valorizando a comida simples feita com apuro técnico e toque multicultural, herdado da escola nova-iorquina.

A chef uniu o talento na cozinha à habilidade de fazer amigos e de saber se comunicar.

LEIA TAMBÉM Com vista para o Guaíba, Café Iberê reabre sob nova direção

Estrelou programas de culinária na TV, lançou 11 livros (o 12º está a caminho), virou colunista de revista (a Marie Claire) e ajudou a desenvolver menus em grandes restaurantes (inclusive no RS, com o Giostra, de Gramado, o 1835, de Canela, e o 20Barra9, de Porto Alegre).

Vendeu 6 milhões de bifes Wellington (especialidade do Carlota) e 1 milhão de suflês de goiabada (eleita a melhor sobremesa de São Paulo no Prêmio Paladar, do Estadão). Fez três filhos (Felipe, Julia e Floriana) e renasceu após descobrir uma doença cardíaca e implantar dois stents no peito.

O segredo do sucesso talvez seja mesmo o coração grande de Carla, admirada por colegas e funcionários e reconhecida por ajudar novos (e velhos) talentos. Carlota é isso: afeto, inspiração e comida boa.

Entrevista

Carla Pernambuco, chef de cozinha

Carla tem uma trajetória múltipla, do jornalistmo à culinária. Livia Wu / Divulgação

"A gastronomia me salvou em um momento difícil da vida"

Conversei com Carla na tarde de quarta-feira (24), no Carlota, por duas horas. A seguir, os principais trechos da entrevista.

O que representa, para você, esse marco dos 30 anos do Carlota?

É um sentimento de estar realizada. Foram tão intensos esses anos que não vi passar. As coisas foram acontecendo, e a gente foi aproveitando as oportunidades. É a primeira vez que celebramos com festa.

Qual é o segredo para se manter tanto tempo no topo?

É o que chamo de netlove (rede de amor), não network (rede de trabalho). É a rede de pessoas que se formou em torno dessa coisa afetiva e artesanal que temos aqui. Muita gente vê a gastronomia apenas como negócio. Eu continuo tendo o olhar do artesanato e acredito que isso aproxima as pessoas.

Você conquistou um público formado por artistas, jornalistas, intelectuais, profissionais da moda. Como foi isso?

Hoje recebi uma mensagem linda da Renata Lo Prete (jornalista da Globo, parabenizando Carla pelos 30 anos). Ela e o marido me acompanham há muito tempo, desde que trabalhamos juntos na Folha de S.Paulo. Quando abri o Carlota, eles vieram para cá, e junto veio a turma do jornalismo. Recebi também a turma da moda, porque meu marido é fotógrafo (Fernando Benford Pernambuco, que fez editoriais de moda para revistas como Vogue, Elle, Cláudia e Marie Claire) e da turma do teatro. A gente sempre oferecia uma mesa para peças que estreavam na cidade, e isso nos aproximou. Marisa Orth, Miguel Falabella, Tom Cavalcanti, Eliana, Luciano Huck... uma legião de pessoas nos viu abrir e florescer e segue conosco.

Como começou o restaurante?

Tudo começou quando a gente foi morar em Nova York. Meu marido (o fotógrafo Fernando Pernambuco) foi convidado para trabalhar lá, e eu larguei tudo e fui junto. Aos 31 anos, em 1991, pensei: vou ficar sem fazer nada? Sempre sonhei em trabalhar com cozinha. Tinha uma escola perto de casa (French Culinary Institute). A gastronomia me salvou.

Como foi isso?

Meu filho tem Asperger (síndrome enquadrada no Transtorno do Espectro Autista). Quando chegamos a Nova York, visitei muitos médicos para entender isso. Na época, era difícil ter informações. Ainda não existia o Google para pesquisar, então você tinha de ir aos médicos. Nesse meio tempo, a gastronomia apareceu na minha vida. Eu estava aflita e encontrei essa janela aberta. Me dediquei muitíssimo. Comprei todos os livros que podia, fiz todos os cursos, comecei a trabalhar nisso, e uma coisa foi puxando a outra. Lá pelas tantas, conheci uma brasileira chamada Maria Benvenutti, que fazia assessoria para vários restaurantes, um deles no Soho, onde inventamos um brazilian brunch. Fez tanto sucesso que saiu no New York Times. Aí não parou mais.

Como nasceu o Carlota?

Voltamos ao Brasil em 1994 e compramos uma casa no Higienópolis, em São Paulo. Reformamos o espaço com a ideia de abrir uma déli (delicatessen). Era tendência nos EUA e novidade por aqui. Isso foi em 1995, há 30 anos. A ideia era fazer um lugar onde as pessoas parassem para levar comida para casa, um take out, com um balcão enorme e só quatro mesinhas. Durou três meses e tivemos de mudar, porque o público queria comer ali. Aí nasceu o Carlota (primeiro como um bistrô, depois como restaurante, que foi ampliado para a casa ao lado 10 anos depois).

Trouxeste o conceito da comfort food...

Eu trouxe uma ideia de comfort food (comida de conforto) viajada, brasileira e ao mesmo tempo multicultural. Essa mistura deu certo e foi abraçada pelo bairro. Somos um restaurante de bairro que hoje atrai pessoas de todos os lugares. E eu faço questão de estar sempre presente e de conversar com as pessoas.

O que é o luxo na gastronomia de hoje?

Acho que é ser simples e artesanal. Hoje, em qualquer grande centro do mundo, luxuoso é você ter verduras frescas, ovos orgânicos, queijos artesanais. Não tenho nada contra a indústria (da alimentação) porque não é fácil alimentar 8 bilhões de pessoas no planeta. A indústria é necessária, mas estou falando de essência. Cada vez mais há um movimento voltado ao artesanal e à terra.

Menos é mais? Ou isso não passa de um clichê?

Eu passei uns dias em Londres em setembro, e senti isso ainda mais forte lá. Os cardápios dos restaurantes liderados por jovens chefs são mínimos. Menos é mais, sim, porque assim você consegue fazer bem feito.

E essa coisa da alta gastronomia minimalista, que serve pratos ínfimos?

Não é o que faço. Eu sei fazer menu degustação, é claro, mas não é o meu estilo. O meu prato é tipo o do gaúcho, bem servido e farto.

O jantar dos 30 anos

As três décadas do Carlota foram celebradas na noite da última quarta-feira (24) com um jantar a oito mãos, em parceria com o chef peruano Miguel Hernandez e os brasileiros Carlos Siffert e Carolina Brandão – amigos que fizeram parte da trajetória do restaurante.

Foi "de lamber os beiços", como diria minha avó, com destaque para a pupunha à carbonara de huancaína (molho picante e cremoso peruano à base de batata) com camarões. De comer ajoelhada.

Direto de Pinto Bandeira

A espumante criada em colaboração com a Vinícola Berkano. Carlota / Divulgação

O brinde teve espumante do RS em destaque, fruto de uma colaboração entre o Carlota e a Vinícola Berkano, de Pinto Bandeira, que também tem rótulos no cardápio do D.O.M., de Alex Atala.

Desenvolvida especialmente para as comemorações, a bebida (extra brut rosé, 60% Pinot Noir e 40% Chardonnay) ganhou rótulo exclusivo e está à venda no restaurante por R$ 189.

— É motivo de grande orgulho fazer parte disso. Ficamos muito felizes com o resultado — contou Rodrigo Zini, um dos sócios da vinícola, que participou da celebração em São Paulo.

Durante o jantar, também foram servidas garrafas de vinho da Vinícola Monte Astral, de Farroupilha.

Nova logomarca e campanha dos 30

A participação gaúcha na festa não ficou apenas no espumante e no vinho. Carla contratou uma turma de artistas do RS para criar a campanha e a nova logomarca do restaurante.

A logo foi desenvolvida pelo designer Carlos Thunm, radicado em Londres há 12 anos, marido da jornalista Fernanda Zaffari.

A criação da campanha coube a Roberto Lautert e Tetê Pacheco, também de Porto Alegre.

Colunista e consultora

Carla é colunista da revista Marie Claire e consultora gastronômica. Ela ajudou a criar menus de grandes restaurantes no RS, como o Giostra, no Hotel Casa da Montanha, em Gramado, o 1835, no Kempinski Lage de Pedra, em Canela, e o 20BARRA9, em diferentes pontos da Capital.

Agora, ela lidera o projeto do Alpi, no futuro Parador Vale dos Vinhedos, junto de Cris Skrings. O Alpi terá menu inspirado na culinária alpina.

A melhor sobremesa

O famoso (e desejado) suflê. Livia Wu / Divulgação