Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Registro histórico
Notícia

Jornalistas que pedalaram 500 quilômetros para retratar marcas da enchente no RS lançam livro

Obra "Caminho das águas, uma viagem de bicicleta pela costa oeste da Lagoa dos Patos" é uma grande reportagem em forma de diário de viagem

Juliana Bublitz

