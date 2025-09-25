Jornalistas que pedalaram 500 quilômetros para retratar marcas da enchente no RS lançam livro

Em oito dias, foram 500 quilômetros de pedalada e incontáveis histórias na bagagem.

Três meses depois da grande enchente de maio de 2024, os jornalistas Eduardo Seidl e Raphaela Donaduce Flores percorreram de bike paisagens maculadas pela água no RS. Partiram da beira do Guaíba, em Porto Alegre, e terminaram a expedição no mar, em Rio Grande.

Agora, a jornada em duas rodas ganha a forma de livro. Caminho das águas, uma viagem de bicicleta pela costa oeste da Lagoa dos Patos (Libretos, 152 páginas) será lançado ao longo do mês de outubro nas sete cidades por onde a dupla passou: Porto Alegre, Barra do Ribeiro, Tapes, Arambaré, São Lourenço, Pelotas e Rio Grande (leia os detalhes no fim do texto).

O mapa da expedição. Caminho das Águas / Divulgação

Leia Mais Casal de jornalistas percorreu 502 quilômetros de bicicleta para retratar as marcas da enchente no RS

— Foi uma experiência transformadora. O livro é um documento da enchente, mas não é só isso. É uma narrativa de aventura e também uma forma de falar da cultura da bicicleta, da importância de desacelerar e de prestar mais atenção ao entorno — diz Rapha.

Narrada em forma de diário de viagem, a publicação destaca fotografias e registros históricos. Como define o escritor e tradutor Pedro Gonzaga, na orelha da obra, é “um trabalho primoroso de investigação, de aventura, de solidariedade”.

É, também, uma reflexão sobre a relação humana com a natureza — e, principalmente, sobre que tipo de vida queremos levar daqui por diante.

A cultura da bicicleta tem muito a contribuir nesse momento de crise climática. A gente precisa repensar as formas de consumo e a nossa relação com o território. EDUARDO SEIDL Um dos autores da obra

Lançamentos

A capa do livro. Caminho das Águas / Divulgação

Confira datas e locais e acompanhe os detalhes em @pedalcaminhodasaguas, no Instagram:

Dia 6 de outubro - Porto Alegre às 19h - Bar Térreo da Travessa dos Cataventos (Casa de Cultura Mario Quintana - Rua dos Andradas, 736 - Centro Histórico)

Bate-papo com Eduardo Seidl e Raphaela Donaduce Flores mediado por Marcela Donini

Pocket show de Clarissa Ferreira

Dia 10 - São Lourenço às 16h - Escola Marina Vargas - Av. Coronel Nono Centeno, 933

Dia 11 - Pelotas às 12h no Cantinho da Gi e às 17h na 4 Galeria e Café - Rua Doutor Amarante 608

Dia 12 – Rio Grande às 15h - Palacete Bianchini, Av. Rio Grande, 186, Praia do Cassino

Dia 24 - Barra do Ribeiro às 16h - Galpão Crioulo da Prefeitura (Rua 14 de julho s/ n°)

Dia 25 – Arambaré às 10h - Biblioteca Pública Municipal Sílvia Centeno Xavier - Rua Donário Lopes, 85

Dia 25 – Tapeas às 18h na Associação Comercial (ACCITA) e, ainda, um almoço na vila de pescadores no dia 26 de outubro.

Doações

Metade da tiragem será distribuída a escolas públicas, museus, bibliotecas, pontos de cultura, universidades e instituições dos sete municípios.

Gráfica

A gráfica escolhida pelos autores para imprimir o livro é a Ideograf, uma sobrevivente da enchente, no Navegantes, em Porto Alegre. No local, a água chegou a quase dois metros de altura.

Onde comprar

O livro estará à venda a partir de outubro, por R$ 50, no site da editora Libretos (libretos.com.br) ou direto com os autores, via @pedalcaminhodasaguas.

Quem viabilizou

Contemplado pelo Edital Sedac Pnab RS — 31/2024 — Memória e Patrimônio, o projeto é financiado pela Política Nacional Aldir Blanc, Pró-Cultura RS - Secretaria de Estado da Cultura, com realização do Ministério da Cultura.

Sobre os autores

Raphaela Donaduce Flores

É jornalista e trabalha com comunicação desde 2006. Especialista na área cultural, gerencia projetos de comunicação e atua como assessora de imprensa pela Dona Flor Comunicação, agência que fundou em 2011.

Pós-graduada em gestão cultural e comunicação empresarial, com MBA em Desenvolvimento Sustentável e Economia Circular, é também graduanda no curso de Escrita Criativa, na PUCRS.

Pedala desde criança, mas foi na pandemia que começou a fazer longas distâncias. É mãe do também ciclista Joaquim.

Eduardo Seidl

É jornalista, mestre em linguagens e práticas jornalísticas pela Unisinos.

Eduardo atua como docente e coordenador do Laboratório de Aprendizagem em Fotografia da Escola de Comunicação, Artes e Design da Famecos (PUCRS).

Repórter fotográfico, tem mais de 20 anos de experiência, com passagens em assessorias de comunicação e veículos de imprensa.

É fundador e educador popular do Núcleo Imagens Faladas do Ponto de Cultura Quilombo do Sopapo, em Porto Alegre.