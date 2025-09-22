Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Música e cevada
Notícia

"Isso alimenta o hipster cervejeiro", diz Sady Homrich sobre cervejas que parecem tudo, menos cerveja

Baterista da banda Nenhum de Nós e especialista em cervejas artesanais, Sady é o entrevistado da semana no Perimetral Podcast

