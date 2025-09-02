"Grande Sertão: Veredas" chega a Porto Alegre com trilogia teatral

Um clássico da literatura brasileira será encenado em Porto Alegre. Com o ator Gilson de Barros, as três peças da Trilogia Grande Sertão: Veredas estarão no Teatro Oficina Olga Reverbel, do Multipalco Eva Sopher, desta sexta-feira (5) até domingo (7).
Cada uma será dedicada a uma apresentação diferente: na sexta (05), Barros encarna Riobaldo – recorte dos amores na obra; no sábado (6), é a vez de No Meio do Redemunho – recorte da dialética bem/mal, Deus/diabo; e, no domingo (7), o espetáculo de encerramento é O Julgamento de Zé Bebelo – panorama do “sistema jagunço” no sertão mineiro.
Dirigido por Amir Haddad, o projeto o teve início em 2020, com a estreia do espetáculo Riobaldo, que foi indicado ao Prêmio Shell 2023 nas categorias de Melhor Ator e Melhor Dramaturgia.
Em 2022, foi a vez da segunda parte, concluída em 2024. Na ocasião, a trilogia recebeu o Prêmio Arcanjo - categoria Especial, pelo conjunto da obra.
Desde então, o ator tem percorrido o Brasil e já esteve em países como Portugal (Lisboa e Porto) e Colômbia (Bogotá), levando consigo obra de João Guimarães Rosa.
Serviço
O quê: Trilogia Grande Sertão: Veredas
Quando:
Dia 5 (sexta-feira) às 20h: Riobaldo – recorte dos amores na obra (Riobaldo e Diadorim)
Dia 6 (sábado) às 20h: No Meio do Redemunho – recorte da dialética bem/mal, Deus/diabo
Dia 7 (domingo) às 19h: O Julgamento de Zé Bebelo – panorama dos sistema de jagunços no sertão mineiro.
Onde: Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco Eva Sopher (Rua Riachuelo, 1089 – Centro Histórico, Porto Alegre)
Quanto: ingressos a R$ 80 (inteiro) e R$ 40 (meio); compre aqui
Duração: 70 minutos
Classificação etária: 16 anos
Leituras dramatizadas
Em sua passagem por Porto Alegre, o ator Gilson de Barros vai realizar, também, uma série de leituras dramatizadas do livro Grande Sertão: Veredas, em instituições de ensino e espaços de cultura:
- 2/9 (19h) – Biblioteca Pública do Estado – Entrada franca aberta ao público
- 03/9 (10h30min) – UFRGS – Campus do Vale – só para os estudantes
- 03/9 (13h20min) – IFRGS – Campus Feliz – só para os estudantes
- 3/9 (19h) – Casa Alice – Entrada franca aberta ao público
- 4/9 (19h) – PUCRS - só para os estudantes
- 5/9 (8h) – IFRGS - só para os estudantes
- 6/9 (15h30min) – Livraria Bamboletras - Entrada franca aberta ao público