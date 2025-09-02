Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Multipalco Eva Sopher
Notícia

"Grande Sertão: Veredas" chega a Porto Alegre com trilogia teatral

Obra de João Guimarães Rosa será apresentada em três peças no Teatro Oficina Olga Reverbel, desta sexta (5) a domingo (7)

