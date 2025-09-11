Gramado vira palco do gauchismo com festival que celebra cultura regional

Quem disse que Gramado se resume à Páscoa e ao Natal? O principal destino turístico do RS celebra a cultura do RS até o próximo dia 28, com o Festival Gaúchos.

O evento é realizado pelo Instituto RSNASCE, criado durante a enchente de 2024 para ajudar os setores de turismo e eventos.

A abertura oficial ocorre nesta sexta-feira (12), às 19h30min, na Rua Coberta, com o espetáculo Gaúchos, que terá mais de 50 artistas. A cerimônia é aberta ao público.

Outro destaque, neste fim de semana, é o Baile do Borges, com bailanta rolando solta em frente ao Palácio dos Festivais no sábado e no domingo, às 12h e às 17h.