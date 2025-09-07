Gilberto Gil ganha dois presentes "bem gaúchos" do Beira-Rio

Paulo Pinheiro e Gilberto Gil com a bandeira do RS entregue ao artista. @pridiabr / Divulgação

Gremista de longa data, Gilberto Gil foi recebido de braços abertos no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, neste sábado (6). Horas antes do show da turnê Tempo Rei, sua despedida dos grandes palcos, o cantor e compositor ganhou dois presentes especiais da BRIO, parceira do Inter na gestão do estádio.

Na maioria dos casos, artistas que passam pelo local costumam ser presenteados com a camiseta do time. Mas, como Gil é torcedor do Grêmio, Paulo Pinheiro, CEO da BRIO, pensou em algo diferente, igualmente simbólico - e "bem gaúcho".

Um dos presentes foi uma bandeira do Rio Grande do Sul personalizada com um desenho de Gil e Preta, sua filha, cantando juntos. Preta morreu em julho, vítima de câncer.

O outro mimo foi uma conjunto de cuia de inox, bomba e térmica, com a marca do estádio e da turnê, produzidos em Porto Alegre, pela Termolar. A cuia inclusive reproduzia um dos versos da canção que dá nome ao show.

Simpático e receptivo, Gil sorriu, disse um "óóóó" e quis logo abrir os presentes. Gostou muito e agradeceu. Estava se sentindo em casa.

— Ele é um grande artista. Foi muito gentil com todos. É uma pessoa incrível, especial — disse Paulo, logo depois, no lounge onde a empresa recebeu convidados.

