Gilberto Gil fez mais do que um show em Porto Alegre: deu exemplo de força, vitalidade e amor

Ver Gilberto Gil no palco, pleno, aos 83 anos, na sua turnê de despedida, foi mais do que assistir a um show. Não foi apenas sobre música, embora Gil tenha entregado tudo no Beira-Rio, na noite deste sábado (6) — tudo e mais um pouco.

Foi um exemplo de força, de amor, de recomeço (depois da perda da filha) e de total abnegação ao público. Quem testemunhou Tempo Rei, viu um pedaço da história da música brasileira passar diante dos olhos, em quase três horas de som, de luz e de vida, com um artista rejuvenescido na presença de filhos e netos. A família, de alguma forma, dá novos ares e renova a obra de Gil.

Destaco três grandes momentos do show.

Leia Mais Gilberto Gil resplandece diante de 30 mil pessoas em Porto Alegre

O mais intenso foi quando Gil empunhou o microfone para cantar Cálice, canção escrita em parceria com Chico Buarque, em 1973, no auge da ditadura militar. Censurada, a música só pôde ser lançada cinco anos mais tarde, em 1978. Virou um marco. E nunca foi tão importante.

A multidão incumbiu-se de gritar "sem anistia". Gil prosseguiu, repetindo o refrão: "Pai, afasta de mim esse cálice, pai..." O recado foi dado, potente, vívido: não há mais espaço para golpes e ditaduras.

O segundo momento foi o da emoção, quando Gil entoou Drão, 1981, e embargou a voz nos primeiros versos. Foi esta a última música que ele cantou com a filha, "Pretinha", como disse.

A letra é um manifesto de afeto, compaixão e respeito. É a crença sincera de que o fim também pode ser um (re)começo. Drão, no fundo, é a celebração de um grande amor que não morre. Transforma-se.

O terceiro momento foi de êxtase, com Realce, cujo álbum fez 45 anos em 2024. Quanto mais purpurina, melhor? Pois o público foi brindado com fogos, luzes coloridas e lasers e muito papel picado brilhante, que se espalhou com vento frio e transformou o Beira-Rio em uma grande e quente discoteca.

"Não desespere (...)

Se a vida fere

Com a sensação do brilho

De repente a gente brilhará"