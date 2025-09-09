Gaúchos na Noruega preparam nova edição do "Acampamento Farroupilha Mais ao Norte do Mundo"  

No próximo sábado (13), a Noruega vai receber mais uma baita celebração gaúcha. Organizado pelo grupo Vikings de Bombacha – formado por amigos do RS que vivem na Escandinávia –, o Acampamento Farroupilha Mais ao Norte do Mundo chegará à 6ª edição, com 150 gaúchos e gaúchas de todas as querências.

— O mais legal é que essas pessoas estão vindo das mais diversas partes do planeta, desde os parentes do RS até amigos vindo do Reino Unido, da Itália, da Alemanha, da Suécia e da Dinamarca, de vários países. Também temos participantes noruegueses, porque muitos de nós já fizeram família aqui. Temos muitos "norueúchos" — diz Herbert Meregali de Santo Antônio da Patrulha, que mora na Noruega desde 2019 e integra o grupo.

O evento será realizado em uma propriedade rural na região metropolitana de Oslo, com uma programação intensa.

É claro que o tradicional assado no fogo de chão não vai faltar, nem a música regional (com gaiteiro e tudo!). A turma promete, inclusive, atividades campeiras, como uma forma de reverenciar as raízes.

Haverá acendimento da chama crioula, baile, mate, canha (!), Campeonato Mundial de Sapucay, duelo de chula e torneios de laço (em “rena parada”!) e de truco.

O evento tem caráter 100% comunitário e já se consolidou como um dos mais autênticos encontros tradicionalistas fora do Brasil. É um sucesso.

Para esta edição, além da expectativa de mais um grande “ajuntamento”, os organizadores sonham com a repetição do espetáculo com o qual foram surpreendidos em 2024: a "visita" da aurora boreal, fenômeno natural que frequentemente ilumina os céus do norte do mundo.

— Quem sabe não vem esse presente? Tem chovido nos últimos dias, mas pode ser que o tempo limpe até lá — projeta Herbert.

Sobre os Vikings de Bombacha

Mantendo viva a chama da tradição gaúcha mesmo a 11 mil quilômetros de casa, os Vikings de Bombacha reúnem-se desde 2020 e, além do Acampamento Farroupilha Mais ao Norte do Mundo, promovem uma série de encontros entre amigos.

Em 2024, os Vikings de Bombacha foram oficialmente nomeados pelo governo do Rio Grande do Sul como Embaixadores Honorários do Estado, em reconhecimento serviços prestados na difusão do tradicionalismo e da cultura gaúcha além-fronteiras.

Compartilhando ativamente o dia a dia e o cotidiano do gaúcho na Noruega, eles mantêm ativo o perfil @vikingsdebombacha, canal oficial do grupo e que já conta com quase 25 mil seguidores no Instagram.

Para acompanhar a festa