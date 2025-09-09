Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Mas bah!
Notícia

Gaúchos na Noruega preparam nova edição do "Acampamento Farroupilha Mais ao Norte do Mundo"  

Organizado pelo grupo Vikings de Bombacha – formado por amigos gaúchos que vivem na Noruega –, o evento tem caráter 100% comunitário 

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS